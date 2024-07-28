İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün otobüs sefer saatlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Bu değişiklikler, özellikle yaz mevsiminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla planlandı. Güncellenen sefer saatleri ve güzergahlar, vatandaşların daha rahat ve verimli ulaşım sağlamaları için optimize edildi.

Yeni sefer saatleri ve güzergah düzenlemeleri

ESHOT Genel Müdürlüğü, yaz sezonu ve artan yolcu hareketliliği doğrultusunda otobüs seferlerinde çeşitli değişiklikler gerçekleştirdi. Özellikle yoğun kullanılan hatlarda sefer sıklıkları artırıldı ve bazı güzergahlar yeniden düzenlendi. Bu düzenlemelerle birlikte otobüslerin bekleme süreleri kısaltıldı ve seferler daha düzenli hale getirildi.

Vatandaşların bilgisine

Yeni sefer saatleri ve güzergah bilgileri ESHOT'un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncel olarak takip edilebilir. Ayrıca, duraklarda bulunan bilgi panoları da yenilendi ve yeni saat bilgileri burada da yer alıyor. Vatandaşların, güncellenen sefer saatleri ve güzergah bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan düzenlemelerin şehir içi ulaşımın daha verimli ve etkin bir şekilde sağlanmasını hedeflediğini belirtti. Belediye yetkilileri, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak ve yolcu memnuniyetini sağlamak için sürekli olarak çalıştıklarını ve vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Yeni sefer saatleri ve güzergah bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, ESHOT'un resmi web sitesini ziyaret edebilir veya mobil uygulamasını kullanarak güncel bilgilere erişebilirler.