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Saat 10.00: Okçuluk – Tüm sporcular sıralama atışları

29 Ağustos ’ta Türkiye 'nin Paralimpik Oyunları programı şöyle:

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