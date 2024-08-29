29 Ağustos’ta Türkiye'nin Paralimpik Oyunları programı şöyle:
Saat 10.00: Okçuluk – Tüm sporcular sıralama atışları
Saat 11.00: Yüzme – Elif İldem – Kadınlar 100 metre sırtüstü eleme
Saat 11.30: Goalball – Türkiye – Brezilya – Kadınlar C Grubu karşılaşması
Saat 12.05: Taekwondo – Nurcihan Ekinci Gül – Kadınlar K44 – 47 kilo
Saat 12.10: Badminton – Halime Yıldız – Noriko Ito (Japonya) – Tek kadınlar SL3 C Grubu karşılaşması
Saat 12.30: Masa Tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift Erkekler MD8 Son 16 Turu
Saat 12.30: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Meryem Nur Tunuğ – Kadınlar S2 200 metre serbest eleme
Saat 14.45: Masa Tenisi – Merve Cansu Demir – Neslihan Kavas – Çift Kadınlar WD20 Son 16 Turu
Saat 15.00: Taekwondo – Ali Can Özcan – Erkekler K44 58 kilo
Saat 15.10: Taekwondo – Meryem Betül Çavdar – Kadınlar K44 52 kilo Karışık Çiftler XD7 Son 16 Turu
Saat 18.45: Masa Tenisi – Abdullah Öztürk – Hatice Duman
Saat 19.10: Yüzme – Elif İldem – Kadınlar S2 100 metre sırtüstü final (Yükselirse)
Saat 21.00: Masa Tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift Erkekler MD8 Çeyrek Final (Yükselirse)
Saat 21.38: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Meryem Nur Tunuğ – Kadınlar S5 200 metre serbest final (Yükselirse)