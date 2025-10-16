Türkiye’nin en önemli milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2025 yılında 28 Ekim öğleden sonra başlayan tatille birlikte toplam 1,5 gün sürecek. Vatandaşlar, resmi tatilin hangi günler ve saatlerde uygulanacağını merak ediyor ve tatilin uzayıp uzamayacağını araştırıyor.

29 Ekim tatili kaç gün olacak?

2025 yılı resmi tatiller takvimine göre, 29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatili olarak ilan edildi. Buna ek olarak, bir önceki gün olan 28 Ekim Salı öğleden sonra da resmi kurumlarda idari izin kapsamında tatil olacak. Böylece çalışanlar ve öğrenciler toplam 1,5 gün tatil yapma imkânı bulacak.

Tatilin uzatılması söz konusu mu?

Şu an itibarıyla Cumhuriyet Bayramı tatilinin uzatılacağına dair resmî bir açıklama bulunmuyor. 28 Ekim öğleden başlayan tatil ve 29 Ekim günü ile sınırlı kalacak. Ancak özel sektör ve bazı kamu kurumları, çalışanları için kendi iç uygulamalarıyla ek izinler verebiliyor.

29 Ekim kutlamaları ve etkinlikler

29 Ekim, Türkiye genelinde çeşitli törenler, resmi geçitler, konserler ve kutlamalarla anılacak. Cumhuriyet Bayramı kapsamında başkent Ankara başta olmak üzere tüm illerde etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar, sokaklarda ve meydanlarda düzenlenen resmi ve kültürel programlara katılabilecek.

