AYDEM Elektrik, 29 Eylül Pazartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

29 Eylül Pazartesi günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Buharkent 08:30 08:45 Kızıldere Mah. tamamı Planlı
Kuşadası 10:00 12:00 Kadınlar Denizi Mah.: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507, 511, 513, 514 Sk. Planlı
Söke 10:00 15:30 Bağarası Mah. tüm sokaklar Planlı
Bozdoğan 10:30 11:30 Koyuncular Mah. Planlı
Nazilli 10:00 15:00 Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler Planlı
Efeler 10:00 15:00 Aşağı Balıkköy Mah. kısmi Planlı
Merkez (Efeler) 10:00 15:00 Meşrutiyet Mah.: Atatürk Blv., Tuna Cd., Huzurevi Cd., Şehitler Blv., çok sayıda sokak Planlı
Çine 10:00 15:00 Alabayır Dereli Mah. Planlı
Didim 10:00 15:00 Hisar Mah.: 2257, 2251, 2252, 2253, 2251/1 Sk. ve civarı (yatırım tesis devreye alma çalışması) Planlı
Kuşadası 09:00 14:00 Soğucak Mah.: Piri Reis Sitesi, Panorama Sitesi, Yeşil Cennet Sitesi, Aytaç Konut Yapı Sitesi, Yasemin Sitesi, Menekşe Sitesi, Fahrettin Soysal Küme Evleri, Zirve Sitesi, Özbirlikkent Sitesi, Değirmen Restaurant ve özel trafolu aboneler Planlı
Germencik 09:00 14:00 Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş, Gümüşyeni Mah. Planlı
Karacasu 10:00 15:00 Ataköy Mah., Dedeler Mah. tamamı Planlı

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

