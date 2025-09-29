AYDEM Elektrik, 29 Eylül Pazartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
29 Eylül Pazartesi günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Buharkent
|08:30
|08:45
|Kızıldere Mah. tamamı
|Planlı
|Kuşadası
|10:00
|12:00
|Kadınlar Denizi Mah.: Obakent Sitesi, Sonkan Koop., Kuşadası İlkokulu, 507, 511, 513, 514 Sk.
|Planlı
|Söke
|10:00
|15:30
|Bağarası Mah. tüm sokaklar
|Planlı
|Bozdoğan
|10:30
|11:30
|Koyuncular Mah.
|Planlı
|Nazilli
|10:00
|15:00
|Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Efeler
|10:00
|15:00
|Aşağı Balıkköy Mah. kısmi
|Planlı
|Merkez (Efeler)
|10:00
|15:00
|Meşrutiyet Mah.: Atatürk Blv., Tuna Cd., Huzurevi Cd., Şehitler Blv., çok sayıda sokak
|Planlı
|Çine
|10:00
|15:00
|Alabayır Dereli Mah.
|Planlı
|Didim
|10:00
|15:00
|Hisar Mah.: 2257, 2251, 2252, 2253, 2251/1 Sk. ve civarı (yatırım tesis devreye alma çalışması)
|Planlı
|Kuşadası
|09:00
|14:00
|Soğucak Mah.: Piri Reis Sitesi, Panorama Sitesi, Yeşil Cennet Sitesi, Aytaç Konut Yapı Sitesi, Yasemin Sitesi, Menekşe Sitesi, Fahrettin Soysal Küme Evleri, Zirve Sitesi, Özbirlikkent Sitesi, Değirmen Restaurant ve özel trafolu aboneler
|Planlı
|Germencik
|09:00
|14:00
|Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş, Gümüşyeni Mah.
|Planlı
|Karacasu
|10:00
|15:00
|Ataköy Mah., Dedeler Mah. tamamı
|Planlı
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.tr