AYDEM Elektrik, 29 Eylül Pazartesi günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

29 Eylül Pazartesi günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

29 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Merkezefendi 09:00 16:00 Yeşilyayla Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler Planlı
Merkez (Merkezefendi) 09:00 16:00 Merkezefendi Mah.: 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 Sk. ve bağlı sokaklar Planlı
Pamukkale 09:00 14:00 Küçükdere, Irliganlı, Kocadere, Eldenizli Mah. tamamı Planlı
Buldan 16:00 18:00 Kadıköy Mah. Soğukkuyu İl Sınırı Mevkii Planlı
Çivril 09:00 16:00 Haydan Mah. bir kısmı, Göçmen Mah. tamamı Planlı
Tavas 12:00 13:00 Pınarlar Mah. bazı bölgeler Planlı
Acıpayam 10:00 12:00 Aşağı Mah.: Şehit Hüseyin Değirmenci ve Şaban Çavuş Cd. ile ara sokaklar Planlı
Çameli 11:00 16:00 Gürsu Mah. tamamı Planlı
Çal 09:00 12:00 Kaplanlar Mah. Kaplanlar Sokak Planlı
Sarayköy 10:00 14:00 Trafo Mah.: Babadağ Yolu Cd., Babadağ Cd., Hasköy Sk. ve bağlı sokaklar Planlı
Serinhisar 01:00 01:30 Cumhuriyet ve Pınarcık Mah., birçok GES ve özel trafolu müşteri Planlı
Babadağ 09:00 14:00 Yeniköy Mah. bir kısmı Planlı
Baklan 10:00 15:00 Konak Mah. Şenyayla Yolu üzeri, mezarlık çevresi ve 1 ÖTM Planlı
Bekilli 10:00 15:00 Bükrüce ve Gömce Mah. tamamı, 9 ÖTM ve Ahmet Koç GES Planlı
Beyağaç 01:00 06:00 İlçenin tüm mahalleleri, ara sokaklar ve özel trafolu müşteriler Planlı
Çardak 10:00 13:00 Söğüt Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler Planlı
Güney 13:00 15:00 Eziler Mah. ve bağlı ara sokaklar Planlı
Honaz 10:00 13:00 Kocabaş Mah. özel trafolu müşteriler Planlı
Kale 01:00 06:00 İlçenin tüm mahalleleri, ara sokaklar, Kale Belediyesi GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dömez GES vb. Planlı

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

