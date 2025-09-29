AYDEM Elektrik, 29 Eylül Pazartesi günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
29 Eylül Pazartesi günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
29 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Merkezefendi
|09:00
|16:00
|Yeşilyayla Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Merkez (Merkezefendi)
|09:00
|16:00
|Merkezefendi Mah.: 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 Sk. ve bağlı sokaklar
|Planlı
|Pamukkale
|09:00
|14:00
|Küçükdere, Irliganlı, Kocadere, Eldenizli Mah. tamamı
|Planlı
|Buldan
|16:00
|18:00
|Kadıköy Mah. Soğukkuyu İl Sınırı Mevkii
|Planlı
|Çivril
|09:00
|16:00
|Haydan Mah. bir kısmı, Göçmen Mah. tamamı
|Planlı
|Tavas
|12:00
|13:00
|Pınarlar Mah. bazı bölgeler
|Planlı
|Acıpayam
|10:00
|12:00
|Aşağı Mah.: Şehit Hüseyin Değirmenci ve Şaban Çavuş Cd. ile ara sokaklar
|Planlı
|Çameli
|11:00
|16:00
|Gürsu Mah. tamamı
|Planlı
|Çal
|09:00
|12:00
|Kaplanlar Mah. Kaplanlar Sokak
|Planlı
|Sarayköy
|10:00
|14:00
|Trafo Mah.: Babadağ Yolu Cd., Babadağ Cd., Hasköy Sk. ve bağlı sokaklar
|Planlı
|Serinhisar
|01:00
|01:30
|Cumhuriyet ve Pınarcık Mah., birçok GES ve özel trafolu müşteri
|Planlı
|Babadağ
|09:00
|14:00
|Yeniköy Mah. bir kısmı
|Planlı
|Baklan
|10:00
|15:00
|Konak Mah. Şenyayla Yolu üzeri, mezarlık çevresi ve 1 ÖTM
|Planlı
|Bekilli
|10:00
|15:00
|Bükrüce ve Gömce Mah. tamamı, 9 ÖTM ve Ahmet Koç GES
|Planlı
|Beyağaç
|01:00
|06:00
|İlçenin tüm mahalleleri, ara sokaklar ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Çardak
|10:00
|13:00
|Söğüt Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Güney
|13:00
|15:00
|Eziler Mah. ve bağlı ara sokaklar
|Planlı
|Honaz
|10:00
|13:00
|Kocabaş Mah. özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Kale
|01:00
|06:00
|İlçenin tüm mahalleleri, ara sokaklar, Kale Belediyesi GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dömez GES vb.
|Planlı
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/