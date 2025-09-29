GDZ Elektrik, 29 Eylül Pazar günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

29 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet)
Aliağa 09:00 – 17:00 Helvacı Bölgesi ve civarı
Balçova 14:00 – 19:00 Bahçelerarası Mah., İstinye Park AVM
Bayındır 09:00 – 17:00 Demircili, Mithatpaşa, Sadıkpaşa Mah., Endüstri Meslek Lisesi çevresi
Bayraklı 14:00 – 17:00 Onur Mah., 7370 Sokak ve civarı
Bergama 09:00 – 10:00 Atatürk Mah., Gençosman Cad., Bakırçay Koop. civarı
Beydağ 09:00 – 17:00 Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mahalleleri
Bornova 09:00 – 14:00 Kazım Dirik Mah., Yaşar Üniversitesi
Buca 09:00 – 17:00 Menderes Mah., 152/1, 157, 134, 152 Sokaklar ve civarı
Çeşme 12:00 – 14:00 Ildır Mah., Tınaztepe Mevkii, Termalkent Sitesi, çevresi
Çiğli 09:00 – 14:00 Ataşehir Mah., 8012 – 8020 sokaklar ve civarı
Dikili 09:00 – 17:00 Şerif Onur Grubu
Foça 13:00 – 14:00 Gerenköy Mah., 66/1 Sk., Veysi Gezginci civarı
Gaziemir 10:00 – 16:00 Irmak Mah., 700–727 sokaklar, Aryom 1–2 etaplar
Güzelbahçe 09:00 – 16:00 Yalı Mah., 300’lü sokaklar ve civarı
Karabağlar 03:00 – 03:15 Vatan, Basın Sitesi, Arap Hasan, Katip Çelebi Hastanesi ve geniş bölge
Karaburun 10:00 – 18:00 Salman Mah., Eski Salman (tamamı)
Karşıyaka 02:00 – 02:15 Mavişehir Mah., Sports International
Kemalpaşa 09:00 – 09:30 Bağyurdu bölgesi, Kazımpaşa, Yeni Mah., civar sokaklar
Kiraz 09:00 – 17:00 Sarısu Mah., Merkez Sk. ve civarı (TR-1)
Konak 10:00 – 14:00 Aziziye Mah., Rakım Erkutlu Cad., 574–721 sokaklar
Menderes 13:30 – 17:00 Kemalpaşa Mah., Gazipaşa Mah.
Menemen 15:30 – 17:00 Yahşelli Mah., 6332 sokaklar ve civarı
Narlıdere 09:00 – 16:00 Ilıca Mah., Vural, Işıl, Kırlangıç, Alkan, Karakızlı, İslim, Zeytin sokakları
Ödemiş 10:00 – 13:00 Kazanlı Mah., Ova Mevkii
Seferihisar 09:00 – 16:00 Camikebir Mah., Sığacık Cad. ve civarı
Selçuk 09:00 – 12:00 Belevi Mah., Torbalı yolu üzeri tesisler, baz istasyonları, çiftlikler
Tire 09:00 – 17:00 Mehmetler Mah., TR1 C kolu
Torbalı 09:00 – 14:00 Kaplanlık Mah. tamamı, Ova sulama aboneleri
Urla 10:00 – 15:00 Kuşçular Mah., 8035–8038 sokaklar

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ