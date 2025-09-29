GDZ Elektrik, 29 Eylül Pazar günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
29 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Aliağa
|09:00 – 17:00
|Helvacı Bölgesi ve civarı
|Balçova
|14:00 – 19:00
|Bahçelerarası Mah., İstinye Park AVM
|Bayındır
|09:00 – 17:00
|Demircili, Mithatpaşa, Sadıkpaşa Mah., Endüstri Meslek Lisesi çevresi
|Bayraklı
|14:00 – 17:00
|Onur Mah., 7370 Sokak ve civarı
|Bergama
|09:00 – 10:00
|Atatürk Mah., Gençosman Cad., Bakırçay Koop. civarı
|Beydağ
|09:00 – 17:00
|Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mahalleleri
|Bornova
|09:00 – 14:00
|Kazım Dirik Mah., Yaşar Üniversitesi
|Buca
|09:00 – 17:00
|Menderes Mah., 152/1, 157, 134, 152 Sokaklar ve civarı
|Çeşme
|12:00 – 14:00
|Ildır Mah., Tınaztepe Mevkii, Termalkent Sitesi, çevresi
|Çiğli
|09:00 – 14:00
|Ataşehir Mah., 8012 – 8020 sokaklar ve civarı
|Dikili
|09:00 – 17:00
|Şerif Onur Grubu
|Foça
|13:00 – 14:00
|Gerenköy Mah., 66/1 Sk., Veysi Gezginci civarı
|Gaziemir
|10:00 – 16:00
|Irmak Mah., 700–727 sokaklar, Aryom 1–2 etaplar
|Güzelbahçe
|09:00 – 16:00
|Yalı Mah., 300’lü sokaklar ve civarı
|Karabağlar
|03:00 – 03:15
|Vatan, Basın Sitesi, Arap Hasan, Katip Çelebi Hastanesi ve geniş bölge
|Karaburun
|10:00 – 18:00
|Salman Mah., Eski Salman (tamamı)
|Karşıyaka
|02:00 – 02:15
|Mavişehir Mah., Sports International
|Kemalpaşa
|09:00 – 09:30
|Bağyurdu bölgesi, Kazımpaşa, Yeni Mah., civar sokaklar
|Kiraz
|09:00 – 17:00
|Sarısu Mah., Merkez Sk. ve civarı (TR-1)
|Konak
|10:00 – 14:00
|Aziziye Mah., Rakım Erkutlu Cad., 574–721 sokaklar
|Menderes
|13:30 – 17:00
|Kemalpaşa Mah., Gazipaşa Mah.
|Menemen
|15:30 – 17:00
|Yahşelli Mah., 6332 sokaklar ve civarı
|Narlıdere
|09:00 – 16:00
|Ilıca Mah., Vural, Işıl, Kırlangıç, Alkan, Karakızlı, İslim, Zeytin sokakları
|Ödemiş
|10:00 – 13:00
|Kazanlı Mah., Ova Mevkii
|Seferihisar
|09:00 – 16:00
|Camikebir Mah., Sığacık Cad. ve civarı
|Selçuk
|09:00 – 12:00
|Belevi Mah., Torbalı yolu üzeri tesisler, baz istasyonları, çiftlikler
|Tire
|09:00 – 17:00
|Mehmetler Mah., TR1 C kolu
|Torbalı
|09:00 – 14:00
|Kaplanlık Mah. tamamı, Ova sulama aboneleri
|Urla
|10:00 – 15:00
|Kuşçular Mah., 8035–8038 sokaklar
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/