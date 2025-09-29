GDZ Elektrik, 29 Eylül Pazartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
29 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Ahmetli
|10:00
|11:00
|Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik mahalleleri ve özel trafolar
|Planlı
|Akhisar
|09:00
|17:00
|Dağdere Mah., Turkcell-Vodafone baz ist., tavuk kümesleri, Meta Nikel Kobalt
|Planlı
|Alaşehir
|09:00
|17:00
|İstasyon Mah. Altın Rezidans ve çevresi
|Planlı
|Demirci
|09:00
|17:00
|Kuzeyir Mahallesi
|Planlı
|Gölmarmara
|09:00
|17:00
|Hacıveliler Mah., pamuk çırçır, MASKİ içme suyu tesisleri, işletmeler, sulama tesisleri
|Planlı
|Gördes
|09:00
|17:00
|Deliçoban, Benlieli, İsabeyli, Kölekuyu, Şeyhyayla ve çevresindeki özel trafolar, tarımsal sulamalar, MASKİ tesisleri
|Planlı
|Kırkağaç
|10:00
|12:00
|Zeytin, salça, petrol, zeytinyağı fabrikaları ve özel trafolar
|Planlı
|Köprübaşı
|09:00
|17:00
|Çavullar Mahallesi
|Planlı
|Kula
|00:00
|08:00
|Kula merkez mahalleleri, köyler ve özel trafolar
|Planlı
|Salihli
|10:00
|12:00
|Allahdiyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, birçok mahalle, işletmeler, tarımsal sulama trafoları
|Planlı
|Sarıgöl
|09:00
|17:00
|Özpınar Mah. ve özel trafolar
|Planlı
|Saruhanlı
|09:00
|17:00
|Koldere Mah. tarım sulama alanları ve işletmeler
|Planlı
|Şehzadeler
|09:00
|16:00
|2. Anafartalar Mah. (1519, 1521, 1516, 1514, 1517 sokaklar)
|Planlı
|Selendi
|00:00
|08:00
|Selendi merkez mahalleleri, köyler ve özel trafolar
|Planlı
|Soma
|09:00
|12:00
|Karamanlı Mah. (çeşitli cadde ve sokaklar)
|Planlı
|Turgutlu
|11:00
|15:00
|Çampınar ve İzzettin tarımsal sulama trafoları ve çevresi
|Planlı
|Yunusemre
|23:00
|23:30
|Çok sayıda mahalle (Akçaköy, Avdal, Belenyenice, Muradiye, Yuntdağı bölgesi vb.) ve özel trafolar
|Planlı
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr