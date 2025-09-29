GDZ Elektrik, 29 Eylül Pazartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

29 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Ahmetli 10:00 11:00 Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik mahalleleri ve özel trafolar Planlı
Akhisar 09:00 17:00 Dağdere Mah., Turkcell-Vodafone baz ist., tavuk kümesleri, Meta Nikel Kobalt Planlı
Alaşehir 09:00 17:00 İstasyon Mah. Altın Rezidans ve çevresi Planlı
Demirci 09:00 17:00 Kuzeyir Mahallesi Planlı
Gölmarmara 09:00 17:00 Hacıveliler Mah., pamuk çırçır, MASKİ içme suyu tesisleri, işletmeler, sulama tesisleri Planlı
Gördes 09:00 17:00 Deliçoban, Benlieli, İsabeyli, Kölekuyu, Şeyhyayla ve çevresindeki özel trafolar, tarımsal sulamalar, MASKİ tesisleri Planlı
Kırkağaç 10:00 12:00 Zeytin, salça, petrol, zeytinyağı fabrikaları ve özel trafolar Planlı
Köprübaşı 09:00 17:00 Çavullar Mahallesi Planlı
Kula 00:00 08:00 Kula merkez mahalleleri, köyler ve özel trafolar Planlı
Salihli 10:00 12:00 Allahdiyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, birçok mahalle, işletmeler, tarımsal sulama trafoları Planlı
Sarıgöl 09:00 17:00 Özpınar Mah. ve özel trafolar Planlı
Saruhanlı 09:00 17:00 Koldere Mah. tarım sulama alanları ve işletmeler Planlı
Şehzadeler 09:00 16:00 2. Anafartalar Mah. (1519, 1521, 1516, 1514, 1517 sokaklar) Planlı
Selendi 00:00 08:00 Selendi merkez mahalleleri, köyler ve özel trafolar Planlı
Soma 09:00 12:00 Karamanlı Mah. (çeşitli cadde ve sokaklar) Planlı
Turgutlu 11:00 15:00 Çampınar ve İzzettin tarımsal sulama trafoları ve çevresi Planlı
Yunusemre 23:00 23:30 Çok sayıda mahalle (Akçaköy, Avdal, Belenyenice, Muradiye, Yuntdağı bölgesi vb.) ve özel trafolar Planlı

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

