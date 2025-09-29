AYDEM Elektrik, 29 Eylül Pazar günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

29 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Ortaca 13:00 16:00 Arıkbaşı Mah.: 110 Cad., Arıkbaşı Sk., Fatih Sk., 128, 134, 135, 628, 654 Sok. ve çevresi Planlı
Bodrum 09:00 12:00 Türkkuyusu Mah.: birçok cadde ve sokak, Bodrum Vergi Dairesi, Bodrum Devlet Hastanesi Planlı
Menteşe 09:00 15:00 Yaraş Mah. bir kısmı ve ÖTM müşterileri Planlı
Merkez (Menteşe) 09:00 15:00 Gazeller, Taşlı, Yörükoğlu mahalleleri ve Muratlar Mah. Planlı
Fethiye 15:30 16:00 Pazaryeri, Patlangıç, Karaçulha Mah. (çok sayıda cadde, sokak, Leton Hastanesi çevresi, MUSKİ deposu) Planlı
Milas 09:00 17:00 Kalınağıl, Çamlıbelen Mah. ve özel trafolu müşteriler Planlı
Seydikemer 10:00 18:00 Karadere Mah.: Belen, Koftular Mevkii, sahil ve cadde/sokaklar Planlı
Dalaman 10:00 16:00 Narlı Mah.: Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi Planlı
Marmaris 10:00 16:00 Hisarönü Mah. Değirmenyanı Mevkii Planlı
Ula 10:00 17:00 Turgut Mah. tamamı Planlı
Yatağan 10:00 16:00 Mesken Mah. aboneler ve ÖTM müşterileri Planlı

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

