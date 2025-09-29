AYDEM Elektrik, 29 Eylül Pazar günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
29 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Ortaca
|13:00
|16:00
|Arıkbaşı Mah.: 110 Cad., Arıkbaşı Sk., Fatih Sk., 128, 134, 135, 628, 654 Sok. ve çevresi
|Planlı
|Bodrum
|09:00
|12:00
|Türkkuyusu Mah.: birçok cadde ve sokak, Bodrum Vergi Dairesi, Bodrum Devlet Hastanesi
|Planlı
|Menteşe
|09:00
|15:00
|Yaraş Mah. bir kısmı ve ÖTM müşterileri
|Planlı
|Merkez (Menteşe)
|09:00
|15:00
|Gazeller, Taşlı, Yörükoğlu mahalleleri ve Muratlar Mah.
|Planlı
|Fethiye
|15:30
|16:00
|Pazaryeri, Patlangıç, Karaçulha Mah. (çok sayıda cadde, sokak, Leton Hastanesi çevresi, MUSKİ deposu)
|Planlı
|Milas
|09:00
|17:00
|Kalınağıl, Çamlıbelen Mah. ve özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Seydikemer
|10:00
|18:00
|Karadere Mah.: Belen, Koftular Mevkii, sahil ve cadde/sokaklar
|Planlı
|Dalaman
|10:00
|16:00
|Narlı Mah.: Güldürtaş ve Damdır Mevkii çevresi
|Planlı
|Marmaris
|10:00
|16:00
|Hisarönü Mah. Değirmenyanı Mevkii
|Planlı
|Ula
|10:00
|17:00
|Turgut Mah. tamamı
|Planlı
|Yatağan
|10:00
|16:00
|Mesken Mah. aboneler ve ÖTM müşterileri
|Planlı
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 29 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr