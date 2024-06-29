İzmir'de 29 Haziran'da 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( PAPATYA Gül Küme Evleri Sk. Enver Aktürk Cd. Cemalettin Aksu Cd. 2508 2260 2517 )
Fatih
Bozköy ( Cemalettin Aksu Cd. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Gencer Küme Evleri İkinci Çayiçi Küme Evleri )
Sadıkpaşa ( KIRKAĞAÇLI )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çırpı Cami
Havuzbaşı
Mektep
İbrahimçavuş
Saat : 14:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmanlar
Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı ( Havuşbaşı Yolu Bayındır Torbalı Yolu )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
BORNOVA / İZMİR
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6132. Sk. 6134. Sk. 6134 6129. Sk. 6131. Sk. )
Saat : 15:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6119. Sk. 6131. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şirinkapı ( 1058/6. Sk. 1046. Sk. 1044. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1036. Sk. 1033. Sk. )
Menderes ( İstiklal Cd. Seyfi Demirsoy Cd. Gazi Osman Paşa Cd. 375. Sk. 371. Sk. 369. Sk. )
İzkent
Gaziler ( Yavuz Sultan Selim Cd. 1080/2. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. )
Dicle ( 876. Sk. 874. Sk. 869/4. Sk. 869/3. Sk. 869/2. Sk. 869/1. Sk. 869. Sk. 367. Sk. 361/1. Sk. 361. Sk. )
Barış ( İstiklal Cd. 869/1. Sk. 361/4. Sk. 361/3. Sk. 361/2. Sk. 361/1. Sk. 361. Sk. 353. Sk. 152/2. Sk. 152. Sk. )
Yaylacık ( Yavuz Sultan Selim Cd. Gazi Osman Paşa Cd. )
Ufuk ( İstiklal Cd. İstiklal 872. Sk. 869/5. Sk. 1012. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 5:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 16032. Sk. 16067. Sk. 16069. Sk. 16070. Sk. 16071. Sk. 16074. Sk. 16077. Sk. 16078. Sk. 16080. Sk. 16092. Sk. 16091. Sk. 16090. Sk. 16089. Sk. 16083. Sk. 16076 16062. Sk. )
Saat : 5:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaköy
Germiyan ( 20300 Yaka Küme İzmir Çeşme Yolu ÖREN MEVKİİ Kösedağ Mevkii İcyol İc Yol 20009/1 ÇÜMEN 8. Sk. 12. Sk. 11. Sk. 20009 Çümen Küme Evler ÖREN )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Bimeyko 24 Sk. Bimeyko 30 Sk. Bimeyko 30 Bimeyko 26 Bimeyko30 )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mareşal Fevzi Çakmak
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( halit bağı kır üstü Çamlı Bağlar Kümeevler Hayıtlık kümeevler Hayıtlık Mevkii Çayır Çayır Sokak İzmir Ankara Cd. Çayırkümeevler MELİS ÇAMLI BAĞLAR )
Armutlu Hürriyet ( AYDERESİ SULUK KÜME EVLER İnlik Çarşıklı Kümeevleri Namazgah Sk. )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Namazgah Sk. Kasuluk 2 incirlipınar Şerbetçi Sk. İzmir Ankara Cd. İncirlipınar Çayır Kümeevleri Kocabağlar Sk. Karasuluk Arıkaltı Cd. Arıkaltı 2. Sk. Arıkaltı )
Yiğitler ( Menengeç Mevkii Yolu )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akpınar ( MANASTIR )
Doğancılar ( DOĞANCI DEĞİRMENALTI DOĞANCI DOĞANCI Doğancılar MUMCANLAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( Halil Rıfat Paşa Cd. Halil Rıfat Paşa Cd. 340. Sk. 340. Sk. )
Kılıç Reis ( Mevlüt Kaplan Sk. Halil Rıfatpaşa Halil Rıfatpaşa 318. Sk. 318. Sk. 317. Sk. 317. Sk. 315. Sk. 315. Sk. 304. Sk. 304. Sk. ŞEHİT KEMAL KESER ŞEHİT KEMAL KESER Mevlüt Kaplan Sk. )
Altıntaş ( 304. Sk. 304. Sk. )
Turgut Reis ( Şehit Nihatbey Cd. Şehit Nihatbey Cd. Halil Rıfat Paşa Cd. Halil Rıfat Paşa Cd. 308. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 307. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gölcükler
Oğlananası Cumhuriyet ( 7013 7015 7011 7010/2. Sk. 7008. Sk. 7011/1 sokak 7012. Sk. )
Oğlananası Atatürk ( menderes yolu sok Oğlananası-Kısık Sanayi Yolu Menderes Cd. 7042. Sk. 7032. Sk. 7027/2. Sk. 7027/1. Sk. 7016. Sk. 7015 7014. Sk. 7013 7076/1 7073 sokak 7076/1 BATAK 7017-4 sokak )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Villakent ( 5145. Sk. )
75. Yıl Cumhuriyet ( Zekeriya Toksuz Mehmet Akif Ersoy Cd. 53. Sk. 51/1. Sk. 50. Sk. 49. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 44 Sk. 43. Sk. 42. Sk. 3501. Sk. )
Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 405. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Çanakkale Asfaltı )
Çavuş ( 218 Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 210. Sk. 216. Sk. Çanakkale Asfaltı Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU )
Gazi Mustafa Kemal ( Çiğli Foça Yolu )
Kesik
Musabey ( 203. Sk. ÇAVUŞ YOLU )
Mustafa Kemal Atatürk ( 42 42. Sk. 3519 FEVZİ PAŞA )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcaavlu ( Beydağ Ödemiş Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( MANADERESİ CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim TURGUT Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Demokrasi Ege Sk. Gazi Sk. Hürriyet Okul Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. Tepe Sk. )
Düzce ( HACI AHMET SOKAK Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. Hacı Ahmet Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu Kaya Sk. Koy Yolu Kızılcayer Mevki Lojman Cd. Torlak Torlak Küme Evler Torlak Mevkii Çay Sk. )
Ulamış
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal ( Berber Sk. KARAGAZİ Müezzin Sk. Nar Sk. Yeni Sk. )
İhsaniye ( Yörükoğlu Sk. Köşk Cd. Lale Sk. Nilüfer Sk. Solakoğlu Çk. Yakupağa Çk. Kazım Dirik Cd. İnkılap Cd. Gökşen Efe Cd. Deveci Sk. Gökcen Efe Cd. Işık Sk. KARAGAZİ Karakulak Sk. )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk
Toki
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( FATİH SULTAN MEHMET Gençlik Cd. GÖLET Halk İnönü Blv. Arzu Sk. )
Adnan Menderes ( nadir suldur gonca sk. ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Resulzade Blv. Remzi Güleç Sk. RAFET SAYGILI Necip Paşa Cd. )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3568. Sk. 3582. Sk. 3584 3637. Sk. 3655. Sk. 3705. Sk. Apti Erel Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Demirci
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar
Kırbaş
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1513. Sk. 1511. Sk. 1510. Sk. 1509. Sk. 1508. Sk. 1507. Sk. 1504. Sk. 1503. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar ( 6130. Sk. )
Taşkesik ( Gar 6376/1. Sk. 6376. Sk. 6375. Cd. 6374. Sk. 6373. Sk. 6372. Sk. 6371. Sk. 6370. Sk. 6130. Sk. )
Yedi Eylül ( 5646. Sk. )
Şehitler
Karşıyaka ( KARŞIYAKA 1. 7319. Sk. )
Eğerci ( eğerci 1.küme evleri Köy Yolu Eğerci 2 Küme Evleri Eğerci 2. Küme Evleri 12 )
Çaybaşı ( 12 )
URLA / İZMİR
Saat : 5:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytinler ( 7615 7604 ŞEHİT MEHMET CANER 7600 Öztürk Sk. KURTULUŞ Ondört Eylül Cd. Mustafa Ercan Sk. Ali Caner Sk. 7601 )
Uzunkuyu ( Ondört Eylül Cd. )
Barbaros ( 7028 )
Birgi ( SAVRAN KULE ÇETİN SİTESİ 7501 7516 7504 7501 PETUNYA 7510 Sk. 7511 ÇİMEN 7513 Sk. İzmir Çeşme Yolu KÖYİÇİ MEVKİİ 7500 DOKTORLAR SİTESİ 7507 7506 )