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Kesintilerle ilgili detaylı bilgi ve güncel durum için Uludağ Elektirik Dağıtım A.Ş. web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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