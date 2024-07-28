Kale Grubu Çanakkale'de yatırım töreni düzenledi Kale Grubu Çanakkale'de yatırım töreni düzenledi

29 Temmuz 2024 tarihinde Çanakkale il genelinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin detayları aşağıda belirtilmiştir:

Ayvacık ilçesi

  • 10:00 - 11:00:
    • Hamdibey, Asmaaltı, Gonca, Kaya, Ahlatçeşme, Saray, Hülya, Çağlar, Vatan, Mustafa Enengin, Pir, Umut, 1 Nolu, Kandilli, Sinem, Kazımkarabekir, Mezbah, Arslan, Beyazıt, Atatürk, Yudum, Güngören, Karanfil, Papatya, Kanal, Çimentepe, Safran, Taşlı, Nur, Orkide, İnci, Gültepe, Fatih, İnönü, Melek, 19 Mayıs.
  • 10:00 - 11:00:
    • Fatih, 23 Nisan, Bademli, Aşıklar, Banu, Okul, Atatürk, Zafer, Ayvalı.
  • 10:00 - 11:00:
    • Ümmühan, Sümbülyukarı, Gölcük, Ahlatçeşme, Demirciler, Güven, Dİbek, Şehit Yüzbaşı Cem, Ekber İstanbullu, Mezbah/1.
  • 10:00 - 11:00:
    • Sapança.
  • 10:00 - 11:00:
    • Süleymanköy.
  • 10:00 - 11:00:
    • Çamlık.
  • 10:00 - 11:00:
    • Bilaller.
  • 10:00 - 11:00:
    • Sarısöğüt.
  • 10:00 - 11:00:
    • Şapkoy.
  • 10:00 - 11:00:
    • Kayalı.
  • 10:00 - 11:00:
    • Çarıkçız.
  • 10:00 - 11:00:
    • Bahçeli.
  • 10:00 - 11:00:
    • Balıklı.
  • 10:00 - 11:00:
    • Bozeli.
  • 10:00 - 11:00:
    • Çınarköy.
  • 11:00 - 14:00:
    • Hamdibey, Tellı, Kaya, Yayla, Seyran, Hürriyet, İstiklal, Atatürk, Yeni, Çimentepe, Garipler, Kocatepe, Fatih, 19 Mayıs.
  • 11:00 - 14:00:
    • Fatih, Barış, Atatürk, Zafer, Leylak.
  • 09:00 - 13:00:
    • Mıhlı, Yalıpınar (2., 3., 4., 5. bölgeler), Salkım, Akarsu (2., 3.) Fatih Sultan Mehmet, Çaypazarı, Akşemseddin, Süleyman Demirel, Yalipınar 1.

Bayramiç ilçesi

  • 10:00 - 17:00:
    • Osmaniye.

Çan ilçesi

  • 09:00 - 17:00:
    • Karakoca.

Ezine ilçesi

  • 10:00 - 11:00:
    • Hamdibey, Asmaaltı, Gonca, Kaya, Ahlatçeşme, Saray, Hülya, Çağlar, Vatan, Mustafa Enengin, Pir, Umut, 1 Nolu, Kandilli, Sinem, Kazımkarabekir, Mezbah, Arslan, Beyazıt, Atatürk, Yudum, Güngören, Karanfil, Papatya, Kanal, Çimentepe, Safran, Taşlı, Nur, Orkide, İnci, Gültepe, Fatih, İnönü, Melek, 19 Mayıs.
  • 10:00 - 11:00:
    • Fatih, 23 Nisan, Bademli, Aşıklar, Banu, Okul, Atatürk, Zafer, Ayvalı.
  • 10:00 - 11:00:
    • Ümmühan, Sümbülyukarı, Gölcük, Ahlatçeşme, Demirciler, Güven, Dİbek, Şehit Yüzbaşı Cem, Ekber İstanbullu, Mezbah/1.
  • 10:00 - 11:00:
    • Sapança.
  • 10:00 - 11:00:
    • Süleymanköy.
  • 10:00 - 11:00:
    • Çamlık.
  • 10:00 - 11:00:
    • Bilaller.
  • 10:00 - 11:00:
    • Sarısöğüt.
  • 10:00 - 11:00:
    • Şapkoy.
  • 10:00 - 11:00:
    • Kayalı.
  • 10:00 - 11:00:
    • Çarıkçız.
  • 10:00 - 11:00:
    • Bahçeli.
  • 10:00 - 11:00:
    • Balıklı.
  • 10:00 - 11:00:
    • Bozeli.
  • 10:00 - 11:00:
    • Çınarköy.
  • 09:00 - 16:00:
    • Hürriyet 19 Mayıs, Anafartalar 1, Sahil.

Gelibolu ilçesi

  • 09:30 - 14:00:
    • Değirmendüzü.
  • 14:00 - 16:00:
    • Fındıklı.

Lapseki ilçesi

  • 10:00 - 13:00:
    • Kirazlıdere, Şevketiye, Tekke, Gürecialtı.
  • 09:00 - 17:00:
    • Suluca, Demirli Tatil Sitesi, Suluca Tatil Sitesi.

Merkez ilçe

  • 13:00 - 15:00:
    • Ortaca.
  • 10:00 - 15:00:
    • Halileli, Tevfikiye, Erenköy, Dümrek.
  • 15:00 - 17:00:
    • Çiftlikdere.
  • 09:00 - 17:00:
    • Özbek.
  • 10:00 - 12:00:
    • Kocalar, Çamyayla, Ali Kurbanlar Çamyayla.

Yenice ilçesi

  • 10:00 - 17:00:
    • Darialan, Altıparmaklar, Alancık, Pinaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuf.

Kesintilerle ilgili detaylı bilgi ve güncel durum için Uludağ Elektirik Dağıtım A.Ş. web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi