29 Temmuz 2024 tarihinde Çanakkale il genelinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin detayları aşağıda belirtilmiştir:
Ayvacık ilçesi
- 10:00 - 11:00:
- Hamdibey, Asmaaltı, Gonca, Kaya, Ahlatçeşme, Saray, Hülya, Çağlar, Vatan, Mustafa Enengin, Pir, Umut, 1 Nolu, Kandilli, Sinem, Kazımkarabekir, Mezbah, Arslan, Beyazıt, Atatürk, Yudum, Güngören, Karanfil, Papatya, Kanal, Çimentepe, Safran, Taşlı, Nur, Orkide, İnci, Gültepe, Fatih, İnönü, Melek, 19 Mayıs.
- 10:00 - 11:00:
- Fatih, 23 Nisan, Bademli, Aşıklar, Banu, Okul, Atatürk, Zafer, Ayvalı.
- 10:00 - 11:00:
- Ümmühan, Sümbülyukarı, Gölcük, Ahlatçeşme, Demirciler, Güven, Dİbek, Şehit Yüzbaşı Cem, Ekber İstanbullu, Mezbah/1.
- 10:00 - 11:00:
- Sapança.
- 10:00 - 11:00:
- Süleymanköy.
- 10:00 - 11:00:
- Çamlık.
- 10:00 - 11:00:
- Bilaller.
- 10:00 - 11:00:
- Sarısöğüt.
- 10:00 - 11:00:
- Şapkoy.
- 10:00 - 11:00:
- Kayalı.
- 10:00 - 11:00:
- Çarıkçız.
- 10:00 - 11:00:
- Bahçeli.
- 10:00 - 11:00:
- Balıklı.
- 10:00 - 11:00:
- Bozeli.
- 10:00 - 11:00:
- Çınarköy.
- 11:00 - 14:00:
- Hamdibey, Tellı, Kaya, Yayla, Seyran, Hürriyet, İstiklal, Atatürk, Yeni, Çimentepe, Garipler, Kocatepe, Fatih, 19 Mayıs.
- 11:00 - 14:00:
- Fatih, Barış, Atatürk, Zafer, Leylak.
- 09:00 - 13:00:
- Mıhlı, Yalıpınar (2., 3., 4., 5. bölgeler), Salkım, Akarsu (2., 3.) Fatih Sultan Mehmet, Çaypazarı, Akşemseddin, Süleyman Demirel, Yalipınar 1.
Bayramiç ilçesi
- 10:00 - 17:00:
- Osmaniye.
Çan ilçesi
- 09:00 - 17:00:
- Karakoca.
Ezine ilçesi
- 10:00 - 11:00:
- Hamdibey, Asmaaltı, Gonca, Kaya, Ahlatçeşme, Saray, Hülya, Çağlar, Vatan, Mustafa Enengin, Pir, Umut, 1 Nolu, Kandilli, Sinem, Kazımkarabekir, Mezbah, Arslan, Beyazıt, Atatürk, Yudum, Güngören, Karanfil, Papatya, Kanal, Çimentepe, Safran, Taşlı, Nur, Orkide, İnci, Gültepe, Fatih, İnönü, Melek, 19 Mayıs.
- 10:00 - 11:00:
- Fatih, 23 Nisan, Bademli, Aşıklar, Banu, Okul, Atatürk, Zafer, Ayvalı.
- 10:00 - 11:00:
- Ümmühan, Sümbülyukarı, Gölcük, Ahlatçeşme, Demirciler, Güven, Dİbek, Şehit Yüzbaşı Cem, Ekber İstanbullu, Mezbah/1.
- 10:00 - 11:00:
- Sapança.
- 10:00 - 11:00:
- Süleymanköy.
- 10:00 - 11:00:
- Çamlık.
- 10:00 - 11:00:
- Bilaller.
- 10:00 - 11:00:
- Sarısöğüt.
- 10:00 - 11:00:
- Şapkoy.
- 10:00 - 11:00:
- Kayalı.
- 10:00 - 11:00:
- Çarıkçız.
- 10:00 - 11:00:
- Bahçeli.
- 10:00 - 11:00:
- Balıklı.
- 10:00 - 11:00:
- Bozeli.
- 10:00 - 11:00:
- Çınarköy.
- 09:00 - 16:00:
- Hürriyet 19 Mayıs, Anafartalar 1, Sahil.
Gelibolu ilçesi
- 09:30 - 14:00:
- Değirmendüzü.
- 14:00 - 16:00:
- Fındıklı.
Lapseki ilçesi
- 10:00 - 13:00:
- Kirazlıdere, Şevketiye, Tekke, Gürecialtı.
- 09:00 - 17:00:
- Suluca, Demirli Tatil Sitesi, Suluca Tatil Sitesi.
Merkez ilçe
- 13:00 - 15:00:
- Ortaca.
- 10:00 - 15:00:
- Halileli, Tevfikiye, Erenköy, Dümrek.
- 15:00 - 17:00:
- Çiftlikdere.
- 09:00 - 17:00:
- Özbek.
- 10:00 - 12:00:
- Kocalar, Çamyayla, Ali Kurbanlar Çamyayla.
Yenice ilçesi
- 10:00 - 17:00:
- Darialan, Altıparmaklar, Alancık, Pinaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuf.
Kesintilerle ilgili detaylı bilgi ve güncel durum için Uludağ Elektirik Dağıtım A.Ş. web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi