Döviz kurlarını yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlar ve ekonomik gelişmeleri takip eden vatandaşların ortak merakı güncel döviz kurları oluyor. Peki dolar, euro ve sterlin haftaya nasıl başladı?

Güncel döviz kurları

Dolar

Alış: 32.9600 TL

Satış: 32.9916 TL

Euro

Alış: 35.7394 TL

Satış: 35.8903 TL

Sterlin

Alış: 42.5744 TL

Satış: 42.4800 TL

Döviz kurlarındaki değişimler

Dolar

Dolar, düne göre yüzde 0.12 yükselişle güne başladı. Dün, dolar en yüksek 33.1526 TL'yi, en düşük 32.9135 TL'yi görerek günü 32.9477 TL'den tamamladı. Doların Temmuz ayı başına göre artışı 0,33 TL ile yüzde 1,01; yılbaşına göre artışı ise 3,22 TL ile yüzde 10,80 oldu. Son bir yılda dolar, 26.9181 TL'den 32.9866 TL'ye yükselerek yüzde 22,54 değer kazandı.

Euro

Euro, düne göre yüzde 0.17 yükselişle güne başladı. Dün, euro en yüksek 36.0028 TL’den, en düşük 35.7684 TL’den işlem görürken günü 35.7982 TL olarak kapattı. Euro, Temmuz ayının başına göre 0,76 TL artarak yüzde 2,16; yılbaşına göre 3,30 TL artarak yüzde 10,15 değer kazandı. Son bir yılda euro, 29.6480 TL'den 35.8595 TL'ye yükselerek yüzde 20,95 değer kazandı.

Sterlin

Sterlin, Temmuz ayının başına göre 1,16 TL artarak yüzde 2,80 değer kazandı. Yılbaşına göre ise sterlin 4,72 TL artarak yüzde 12,51 değer kazandı. Son bir yılda sterlin, 34.5971 TL'den 42.4800 TL'ye yükselerek yüzde 22,78 değer kazandı.