29 Temmuz 2024 Pazartesi günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi
Aliağa:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3144050
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu )
Bayındır:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3144146
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Cumhuriyet ( Sabribey Sk. Mehtap Sk. KAZIM DİRİK Demirci Sk. Bahçe Sk. Asma Sk. Alibey Sk. İlyas Tuna Sk. Ömerbey Sk. Tepe Sk. Papatya Sk. )
Atatürk ( İNÖNÜ Şehit Eray Dağlı Sk. İSTASYON Çınar Sk. Çiçekli Sk. Çamlık Sk. Yeni Sk. HAMİDİYE Molla Sk. Kahraman Sk. Gül Çk. Fırıncı Sk. Bülbül Çk. Ağatır Çk. ARMAĞAN )
Yeşilova
Kesinti ID : 3144150
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Cumhuriyet ( Okul Çk. Alibey Sk. Ayşe Hanım Cd. Bahçe Sk. Esen Sk. KAZIM DİRİK Park Cd. Sabribey Sk. Çalkarcı Çk. Ömerbey Sk. )
Karaveliler
Bergama:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3143048
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )
Kesinti ID : 3144982
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )
İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )
İsmailli ( ismailli köyü iç yolu )
Kocahaliller ( Kocahaliller Köyü İç Yolu )
Kocaköy ( Kocaköy Köyü İç Yolu )
Öksüzler ( Öksüzler Köyü İç Yolu )
Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu )
Tavukçukuru ( Tavukçukuru Köyü İç Yolu )
Bornova:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3139325
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Evka 3 ( 126/9. Sk. 126/4. Sk. 126/14. Sk. 126/16. Sk. Şehitler Şehitler Cd. 126/11. Sk. 126/12. Sk. 126/13. Sk. 127. Sk. )
Kesinti ID : 3144132
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Rafet Paşa ( 5362. Sk. 5173. Sk. 5357/1. Sk. 5358. Sk. 5359. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5366. Sk. )
Kesinti ID : 3144135
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Rafet Paşa ( 5358. Sk. 5357. Sk. 5353. Sk. 5354. Sk. 5355. Sk. 5356. Sk. )
Kesinti ID : 3144363
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik ( 6146/7. Sk. 6131. Sk. )
Buca:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3141372
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
İnönü ( 672/32. Sk. 672/31. Sk. 672/3. Sk. 672/10. Sk. 672. Sk. 689/1. Sk. 689. Sk. 682/15. Sk. 682/14. Sk. 678/2. Sk. 678/10. Sk. 677/13. Sk. 672/11 677/10. Sk. 672/9. Sk. 672/8. Sk. 672/6. Sk. 672/5. Sk. 672/36. Sk. 672/35. Sk. 672/33. Sk. 689/6. Sk. )
Çiğli:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3144120
Saat : 9:30 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇİĞLİ / İZMİR
Yeni Mahalle ( 8041. Sk. Eski Havaalanı Cd. 8204/1. Sk. 8200/2. Sk. 8200/1. Sk. 8200. Sk. 8045/1. Sk. 8042. Sk. 8032. Sk. 8033. Sk. 8037. Sk. 8038. Sk. 8039. Sk. 8039/1. Sk. 8040. Sk. 8041/1. Sk. )
Foça:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3145161
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Kiraz:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3144007
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Kesinti ID : 3144011
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ / İZMİR
Uzunköy ( KURTALAN Kurtalan )
Seferihisar:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3143988
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
SEFERİHİSAR / İZMİR
Payamlı ( 5030 5105. Sk. Barış Cd. DENİZ Ege Caddesi Koca Yusuf Cd. Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. S. Hasan Demirel Cd. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu 5103. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5071. Sk. 5073. Sk. 5075 5079. Sk. 5081. Sk. 5083. Sk. 5099. Sk. 5101. Sk. 5066 5018. Sk. 5063. Sk. 5061. Sk. 5059. Sk. 5042. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5036. Sk. 5065. Sk. 5032. Sk. 5024. Sk. )
Urla:
29 Temmuz Pazartesi 2024
Kesinti ID : 3144406
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR
Altıntaş ( Sakız Sk. ZAFER SÜMBÜL YASEMİN LALE ESEN AHMET BESİM UYAL AVCAR BAHAR Beyko Sk. MANOLYA Pelin Sk. )