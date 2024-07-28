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29 Temmuz Pazartesi 2024 Kesinti ID : 3139325 Saat : 9:00 - 12:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA / İZMİR Evka 3 ( 126/9. Sk. 126/4. Sk. 126/14. Sk. 126/16. Sk. Şehitler Şehitler Cd. 126/11. Sk. 126/12. Sk. 126/13. Sk. 127. Sk. )

Kesinti ID : 3144982 Saat : 10:00 - 13:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BERGAMA / İZMİR Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )

29 Temmuz Pazartesi 2024 Kesinti ID : 3143048 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BERGAMA / İZMİR Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )

Kesinti ID : 3144150 Saat : 9:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BAYINDIR / İZMİR Cumhuriyet ( Okul Çk. Alibey Sk. Ayşe Hanım Cd. Bahçe Sk. Esen Sk. KAZIM DİRİK Park Cd. Sabribey Sk. Çalkarcı Çk. Ömerbey Sk. )

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29 Temmuz Pazartesi 2024 Kesinti ID : 3144146 Saat : 9:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BAYINDIR / İZMİR Cumhuriyet ( Sabribey Sk. Mehtap Sk. KAZIM DİRİK Demirci Sk. Bahçe Sk. Asma Sk. Alibey Sk. İlyas Tuna Sk. Ömerbey Sk. Tepe Sk. Papatya Sk. )

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