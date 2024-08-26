Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 29. Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 24 Ağustos'ta gerçekleşen ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva, hem yerli hem de yabancı sporcuların yoğun katılımıyla satranç tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.

382 sporcu kıyasıya yarıştı

18-24 Ağustos tarihleri arasında Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve 10 farklı ülkeden gelen 382 sporcu kıyasıya mücadele etti. Turnuva boyunca hem yerli hem de yabancı sporcular, strateji ve zekâ dolu hamleleriyle göz doldurdu.

Çanakkale'de satranç coşkusu

Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreni, büyük bir coşkuya sahne oldu. Turnuvanın kapanış etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, organizasyonun başarısına dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Erkek, satranç sporunun gelişimine olan katkılarını sürdüreceklerini belirtti ve tüm katılımcıları tebrik etti.

Başkan Erkek’ten destek mesajı

Turnuvaya bizzat katılarak sporculara destek veren Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini ve kupalarını takdim etti. Ayrıca, satranç sporuna olan desteğini yineleyerek, bu tür organizasyonların kent için önemine vurgu yaptı. Başkan Erkek’e de organizasyona olan katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Turnuvanın önemi ve geleceği

Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Çanakkale'nin spor kültürüne katkı sağlayan önemli etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl artan katılımcı sayısıyla dikkat çeken turnuva, uluslararası alanda da tanınan bir satranç festivali haline geldi. Organizasyon yetkilileri, önümüzdeki yıllarda turnuvayı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.