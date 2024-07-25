Aydın’ın Söke ilçesinde, hakkında 29 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Şahıs, adliyeye çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan aranıyordu

Aydın’da güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Timi, 6 yıldır çeşitli suçlardan aranan M.K.'nın peşine düştü. M.K., 17 farklı suçtan aranan bir şahıs olarak biliniyordu. Suçları arasında, fuhuşa teşvik, ruhsatsız silah bulundurma ve basit yaralama gibi ağır suçlar bulunuyordu.

Tutuklandı

JASAT Timi tarafından gerçekleştirilen operasyon, Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde yapıldı. Operasyon sonucunda M.K., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cezaevine gönderildi

Yargı süreci hızlı bir şekilde tamamlanarak, M.K. cezaevine gönderildi.