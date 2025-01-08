Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından gazeteci Metin Göktepe'yi katledilişinin 29. yıl dönümünde attığı mesajla andı.

“Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler” ifadelerini kullanan Özel, “Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

Gerçekleri açığa çıkarmak istediği için gazeteci #MetinGöktepe dövülerek öldürüldü.



"Yeter artık, gözlerim görmüyor" sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler.



Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/JuX3bWB2qb — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 8, 2025

Metin Göktepe'nin katledilişi: Gazetecinin gözaltında ölümü ve adalet arayışı

Metin Göktepe, 8 Ocak 1996 tarihinde İstanbul’da gözaltında işkence edilerek öldürülmüştü. Evrensel gazetesinin cesur muhabiri, gazetecilik mesleğine olan bağlılığı ve halkın doğru haber alma hakkı uğruna hayatını kaybetti. Göktepe'nin katledilişi, Türk basın tarihindeki en acı olaylardan biri olarak hafızalarda kaldı.

Yaşamı ve gazetecilik kariyeri

Metin Göktepe, 10 Nisan 1968 tarihinde Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde doğdu. Ailesinin tarım ve hayvancılıkla geçindiği bu köyde geçen ilk yıllarından sonra, ailesiyle birlikte 1979 yılında İstanbul’a göç etti.

İstanbul’a yerleşen Göktepe, eğitimini Esenler Lisesi’nde tamamladı ve 1989’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’ne girdi. Üniversite yıllarında sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan Göktepe, gazeteciliğe olan ilgisini de bu dönemde keşfetti.

1992 yılında "Gerçek" adlı dergide gazetecilik hayatına adım atan Göktepe, 1995’te Evrensel gazetesine muhabir olarak katıldı.

Metin Göktepe'nin ölümü

8 Ocak 1996’da Göktepe, bir cenaze törenini takip ederken, İstanbul’daki gözaltı sırasında polisler tarafından dövülerek öldürüldü.

İlk başta, İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan tarafından Göktepe'nin duvardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ancak bu açıklama kamuoyunun tepkisi üzerine değişti ve gerçekler, gözaltı esnasında dövülerek öldürüldüğünü ortaya koydu.

Adalet arayışı ve hukuki süreç

Metin Göktepe'nin öldürülmesinin ardından, ailesi ve basın camiası uzun yıllar adalet arayışına girdi. İlk davada, dönemin İçişleri Bakanı, Göktepe'nin annesinden özür diledi ancak bu özür kabul edilmedi.

1999 yılında görülen davada 11 polis memurundan altısı hapis cezası aldı. Fakat bu karar, usul açısından iptal edildi ve temyize taşındı. Sonraki yıllarda, Yargıtay kararı bozarak, polislerin hapis cezalarını hafifletti. Göktepe'nin öldürülmesi, gözaltında öldürülen ilk gazeteci olarak kayıtlara geçti.

Metin Göktepe'nin anısına

Metin Göktepe'nin ölümünün üzerinden yıllar geçse de onun anısı, Türkiye'deki gazetecilik özgürlüğü mücadelesinin sembollerinden biri olmaya devam ediyor.

Göktepe'nin katledilişi, basın mensuplarının karşılaştığı tehlikeleri ve ülkedeki ifade özgürlüğü konusundaki zorlukları gün yüzüne çıkarmıştı.

Metin Göktepe'nin ölümü, basın özgürlüğü adına büyük bir kayıp olarak tarihe geçti.