Hafta sonu hariç günde 23 binden fazla aracın kullandığı A1 otoyolunda 29 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Alpa Uno tatbikatı kapsamında toplamda dört F-18 uçağı yola iniş ve kalkış gerçekleştirdi. İlk kalkış yerel saatle 13.00’te oldu. Yaklaşık 10 dakika sonra ise bir F-18 daha havalandı.

Yaklaşık 20 dakikalık bir uçuştan sonra F-18 savaş uçakları tekrar A1 otoyoluna iniş yaptı ve tatbikat son buldu. Tatbikatın görüntüleri ise hem İsviçre hem de dünya medyasında ses getirdi. Öte yandan tatbikatın nedeni olarak ise Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ordunun manevra kabiliyetinin testi kapsamında yapıldığı ifade edildi.

İlk deneme 1970’te gerçekleşti

İsviçre'ye ait F-18 savaş uçakları Batı İsviçre'nin Avenches ve Payerne arasındaki A1 otoyolunda iniş ve kalkış yaptı. İsviçre ordusu tarafından yapılan açıklamada bu hamleyle birlikte hava kuvvetlerinin yeteneklerinin gelişmesini umdukları ifade edildi. İsviçre basınında çıkan haberde ülkedeki kara yollarının soğuk savaş döneminde zaten uçakların iniş yapması için tasarlandığı hatırlatıldı. A1 otoyolu üzerindeki ilk deneme 1970 yılında gerçekleşti daha sonra bu denemelerden 1995 yılında vazgeçildi.