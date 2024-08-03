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Judo, atıcılık, okçuluk, atletizm, bisiklet, yüzme, yelken ve boks branşlarında sahne alacak sporcularımız arasında Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final maçları dikkat çekiyor.

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