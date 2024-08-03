Rus Yüzme Takımı dünya sahnesinde büyüledi! Rus Yüzme Takımı dünya sahnesinde büyüledi!

Judo, atıcılık, okçuluk, atletizm, bisiklet, yüzme, yelken ve boks branşlarında sahne alacak sporcularımız arasında Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final maçları dikkat çekiyor.

09:00 | Judo - Karışık Takım Müsabakaları:

  • Türk judokalar karışık takım müsabakalarında mücadele edecek.

10:00 | Atıcılık - Kadınlar Skeet Eleme:

  • Sena Can eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek.

10:45 | Okçuluk - Kadınlar Bireysel Eleme:

  • Elif Berra Gökkır bireysel eleme müsabakalarında yer alacak.

11:10 | Atletizm - Erkekler Sırıkla Atlama Eleme:

  • Ersu Şaşma sırıkla atlama elemelerinde boy gösterecek.

11:35 | Atletizm - Erkekler 100m Eleme:

  • Kayhan Özer 100 metre elemelerinde yarışacak.

12:00 | Bisiklet - Yol Yarışı:

  • Burak Abay yol yarışında mücadele edecek.

12:30 | Yüzme - Erkekler 1500m Serbest Stil Eleme:

  • Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest stil elemelerinde yarışacaklar.

13:00 | Yelken - Ilca 4-6 Yarış:

  • Ecem Güzel Ilca 4-6 yarışında start alacak.

13:15 | Yelken - Ilca 7.5 Yarış:

  • Yiğit Yalçın Çatak Ilca 7.5 yarışında yarışacak.

14:00 | Yelken - Nacra 17 Karışık Takımı 1. ve 2. Yarış:

  • Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı Nacra 17 karışık takım yarışında mücadele edecekler.

16:40 | Yelken - 470 Karışık Takım 3. ve 4. Yarış:

  • Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu 470 karışık takım yarışında yarışacaklar.

18:06 | Boks - Kadınlar 66 kg Çeyrek Final:

  • Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde Jan Jaem Suwannapheng ile karşılaşacak.

22:04 | Boks - Kadınlar 50 kg Çeyrek Final:

  • Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde Pıhla Kaıvo-Oja ile mücadele edecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ