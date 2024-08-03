Judo, atıcılık, okçuluk, atletizm, bisiklet, yüzme, yelken ve boks branşlarında sahne alacak sporcularımız arasında Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final maçları dikkat çekiyor.
09:00 | Judo - Karışık Takım Müsabakaları:
- Türk judokalar karışık takım müsabakalarında mücadele edecek.
10:00 | Atıcılık - Kadınlar Skeet Eleme:
- Sena Can eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek.
10:45 | Okçuluk - Kadınlar Bireysel Eleme:
- Elif Berra Gökkır bireysel eleme müsabakalarında yer alacak.
11:10 | Atletizm - Erkekler Sırıkla Atlama Eleme:
- Ersu Şaşma sırıkla atlama elemelerinde boy gösterecek.
11:35 | Atletizm - Erkekler 100m Eleme:
- Kayhan Özer 100 metre elemelerinde yarışacak.
12:00 | Bisiklet - Yol Yarışı:
- Burak Abay yol yarışında mücadele edecek.
12:30 | Yüzme - Erkekler 1500m Serbest Stil Eleme:
- Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest stil elemelerinde yarışacaklar.
13:00 | Yelken - Ilca 4-6 Yarış:
- Ecem Güzel Ilca 4-6 yarışında start alacak.
13:15 | Yelken - Ilca 7.5 Yarış:
- Yiğit Yalçın Çatak Ilca 7.5 yarışında yarışacak.
14:00 | Yelken - Nacra 17 Karışık Takımı 1. ve 2. Yarış:
- Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı Nacra 17 karışık takım yarışında mücadele edecekler.
16:40 | Yelken - 470 Karışık Takım 3. ve 4. Yarış:
- Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu 470 karışık takım yarışında yarışacaklar.
18:06 | Boks - Kadınlar 66 kg Çeyrek Final:
- Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde Jan Jaem Suwannapheng ile karşılaşacak.
22:04 | Boks - Kadınlar 50 kg Çeyrek Final:
- Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde Pıhla Kaıvo-Oja ile mücadele edecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ