Mobilya sektöründe ara eleman krizi

Mobilya sektörü, son yıllarda ihracat hacminde büyük bir artış gösterdi. 2003 yılında 400 milyon dolar olan ihracat rakamı, 2022'de 5,1 milyar doları aştı. Sektördeki bu büyüme, ara eleman ihtiyacını da beraberinde getirdi. Özellikle ahşap montaj elemanı, CNC operatörü, mobilya döşeme kesim elemanı gibi 30 farklı alanda eleman açığı bulunuyor. Uzmanlar, eleman bulamamanın nedenlerinden biri olarak gençlerin üretim sektörüne ilgi göstermemesini gösteriyor. Aileler ve eğitim kurumları, üretim sektöründe çalışmanın değerini yeterince anlatamıyor.

Maaşlar ve çalışma koşulları

Sektörde çalışan ustalar, deneyim ve yeteneklerine göre 2 ila 3 asgari ücret arasında maaş alabiliyorlar. Ancak, bazı ustalar daha yüksek kazanç sağlamak için yevmiye usulü çalışmayı tercih ediyor. Bu yöntemle kazançlarını 3-4 kat artıran ustalar, SGK'ya gündelik sigorta ödemesi yaparak sigortalı çalışma koşullarından da faydalanabiliyor.

Çözüm önerileri

Uzmanlar, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, nitelikli iş gücünün artırılması gerektiğini vurguluyor. Eğitim politikalarının yanı sıra, imalat sektöründe çalışanlara yönelik teşviklerin artırılması gerektiği belirtiliyor. Bu teşvikler arasında, gelir vergisi indirimleri ve sigorta primlerinde kolaylıklar sağlanması gibi önlemler yer alıyor​