Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra komşularının bahçesinde çuval içerisinde cenazesi bulunan kadının, 3 bilezik nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kadının kaybolmasının ardından araştırma yapıldı

26 Ocak'ta "Komşuya gidiyorum" diyerek evinden ayrılan Serpil Girgin (54), akşam saatlerine kadar geri dönmeyince eşi Mustafa Girgin kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda kadının komşularının bahçesinde çuval içinde cansız bedenini buldu. Cenazesi bulunan kadının kolundaki 3 altın bileziğin kaybolmuş olması, cinayetin ardındaki motivasyonu ortaya çıkardı.

Cinayet zanlıları itiraf etti

Serpil Girgin’i evlerine davet ettiklerini ve tartışma sonrasında kafasına süpürge borusuyla vurup öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler Ümmühan A. (55) ve Türkan Ö., cesedi bahçeye sakladıktan sonra delilleri temizlediklerini söyledi. Katil zanlıları, çaldıkları bilezikleri kuyumcuya sattıklarını da belirtti.

Tutuklama kararı

Cinayet zanlıları, adli işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.