MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kamp ve Karavan Fuarı açıldı.

İlçede bir firma tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki alanda düzenlenen fuarda, fiyatları 500 bin ila 5 milyon lira arasında değişen 30'a yakın lüks karavan yer alıyor.

Karavan ve kamp sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, fuarda emeği geçenlere ve firmalara teşekkür ederek, karavanın özgürlük olduğunu, bir gün ailesiyle kendisinin de sahip olmayı istediğini söyledi.

Fuarı organize eden şirketin sahibi Recep Karakaya da Bodrum'un fuarcılıktan ve fuar turizminden hak ettiği değeri alması ve farklı sektör temsilcilerinin Bodrum'da buluşması için imkanlar sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, alandaki karavanları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Fuar, 30 Haziran'a kadar açık kalacak.

