Türkiye genelinde konut piyasası, yüksek mevduat faizlerinin etkisiyle bir yıldır reel değer kaybı yaşamaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise satılık konut fiyatlarındaki gelişmeler, enflasyonla mücadele eden ev sahipleri ve alıcılar için önem arz etmektedir.

İstanbul'da satılık konut fiyatları, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 11 artış göstermiş olsa da, enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 11 düşüş yaşanmıştır. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 40,329 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Başkent Ankara'da konut fiyatları, 2024'ün ilk yarısında yüzde 10 artmış ancak enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 12 düşmüştür. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 21,736 TL, ortalama konut fiyatı ise 2,8 milyon TL olarak belirlenmiştir.

İzmir'de satılık konut fiyatları Ocak 2024'e göre yüzde 15 artmış ancak reel olarak yüzde 8 düşüş göstermiştir. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 34,564 TL/metrekare, ortalama konut fiyatı ise 4,4 milyon TL olarak hesaplanmıştır.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları, enflasyondan arındırıldığında Haziran 2023'e göre yüzde 17 azalmıştır. Ortalama metrekare fiyatı 26,348 TL/metrekare, ortalama konut satış fiyatı ise 3,4 milyon TL seviyesindedir. Kiralık konut fiyatları ise son 6 ayda reel olarak yüzde 3 artış göstermiştir.

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut piyasasında yaşanan reel değer kaybının yüzde 17'ye ulaştığını belirterek, enflasyonla mücadele eden piyasanın normalleşme sürecine girebileceğini ifade etmiştir.

Muğla gibi turizm bölgelerinde, konut metrekare satış fiyatları 60,804 TL'ye kadar çıkarken, ortalama konut satış fiyatı 7,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.