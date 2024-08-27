İzmir'de yaşanan trajik olayda, 3 çocuğunu öldüren ve 1'ini yaralayan Vesim Şimşek'in iş kazası geçirdiği ve iş yerinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Şimşek’in asıl mesleğinin inşaat ustalığı olduğu ve olay öncesinde çocuklarına köfte ekmeği alarak hatıra fotoğrafı çektirdiği bilgisi ise dikkat çekti.

İzmir'de yaşanan dehşet verici olayın ardından Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Şimşek, iş yerinde geçirdiği bir kazada sol gözünde görme kaybı yaşamıştı. Bu durumun ardından iş yerinden ücretli izne ayrılan Şimşek'in tedavisine destek verildiği belirtildi. Şimşek'in iş kazası nedeniyle yaşadığı psikolojik ve fiziksel sorunların, sonradan yaşanan olayla ilişkili olabileceği üzerinde duruluyor.

Vesim Şimşek, İzmir'de 3 çocuğunu öldürdükten sonra 1 çocuğunu yaralamış ve ardından intihara teşebbüs etmişti. Olay öncesinde, Şimşek'in çocuklarına köfte ekmeği alıp eve getirdiği ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikleri öğrenildi. Çocukların köfte ekmeğini çok sevdikleri ve bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdikleri belirtildi. Bu ayrıntılar, ailenin son anlarını daha da trajik hale getiriyor.

Vesim Şimşek’in asıl mesleğinin inşaat ustalığı olduğu ortaya çıktı. Kimya fabrikasında geçici olarak çalıştığı, iş kazası sonrasında işyerindeki görevinden ayrıldığı ve tedavi sürecinin desteklendiği öğrenildi. Şimşek’in yaşadığı sağlık sorunları ve iş kazasının ardından ruhsal durumunda bozulmalar yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.