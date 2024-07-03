103 yaşında İstanbul'daki evinde vefat eden Gürsoy için TBMM Şeref Kapısı önünde gerçekleştirilen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende, Gürsoy'un özgeçmişi okunarak saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Gürsoy'un naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.

Nilüfer Gürsoy kimdir?

Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Adalet Partisi'nden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Gürsoy, Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürütüyordu ve 3 çocuk annesiydi.