Dikili 75. Yıl Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan “İkinci Aydınlanma Dönemine Doğru Türkiye” konulu söyleşisini gerçekleştirdi. Ardından gazeteci yazarlar Barış Terkoğlu, Furkan Karabay ve Barış Pehlivan “Bataklıktan Nasıl Çıkacağız?” başlıklı söyleşide bir araya gelerek bilgilerini paylaştılar.

Türkiye'nin güçlü kalemleri Dikili'de buluştu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, söyleşiler sonrasında konuklara plaket takdim etti ve şu ifadeleri kullandı: “Bugün birbirinden değerli konuklarımızı Dikili’de ağırladık. Sayın Vekilimiz Umut Akdoğan bizlerle oldu. Ülkemizin güçlü kalemleri Barış Terkoğlu, Furkan Karabay ve Barış Pehlivan engin bilgilerini bizlerle paylaştılar. Tarihçi yazarımız Sinan Meydan, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Antlaşması’nın tarihsel sürecini akıcı bir şekilde bizlere anlattı. Tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum.”