Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlenen 3. Dikili Kitap Günleri, festival havasında dolu dolu geçiyor. Dikili 75. Yıl Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, Dikili Belediyesi Piyano Kursu Öğrencileri, Çocuk Korosu, Çocuk Orkestrası, Latin Dansları topluluğunun gösterileri ve özgün müzik sanatçısı Burhan Yıldırım’ın konseri etkinliğe renk kattı.

Konser eğlencenin dozunu artırdı

Dikili’de yaşayan özgün müzik sanatçısı Burhan Yıldırım, konserinde usta şair Nazım Hikmet’in kaleme aldığı ve ünlü sanatçı Zülfü Livaneli’nin besteleyip seslendirdiği "Karlı Kayın Ormanı"nı vatandaşlarla birlikte söyledi.

Kültür ve sanatın beşiği, Dikili

Dikili ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Göreve geldiğimde söz verdiğim önemli bir projeyi hayata geçirerek Cumhuriyetimizin 100. yılında kentimize kazandırdığımız Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’mizde, çocuklarımız için piyano kursu başlattık, çocuk korosu ve çocuk orkestrası kurduk. Kentimizin ışığı çocuklarımızın birbirinden güzel performansları, Latin Dansları topluluğumuzun gösterileri, özgün müzik sanatçımız Burhan Yıldırım’ın konseri, 3. Dikili Kitap Günleri’ne ayrı bir renk kattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.