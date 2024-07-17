3. Dikili Kitap Günleri Kitapseverleri Bekliyor

Dikili Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dikili Kitap Günleri, "Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye" temasıyla kapılarını açıyor. 20-28 Temmuz tarihleri arasında Dikili 75. Yıl Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, 50 yazar, edebiyatçı ve gazeteci ile deneyimli siyasetçi, 9 gün boyunca 23 farklı söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle buluşacak.

Orgeneral İlker Başbuğ onur konuğu

3. Dikili Kitap Günleri'nin onur konuğu, 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ olacak. Etkinlik, 20 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30'da açılışla başlayacak ve saat 21.00'da İlker Başbuğ’un “Cumhuriyet ve Aydınlanma” oturumuyla devam edecek.

"Kitapların aydınlattığı bir gelecek"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, aydınlık bir gelecek inşa etme gayretinde olduklarını vurguladı. Cumhuriyet’in büyük zorluklarla kurulduğunu belirten Kırgöz, gençlere bırakılacak en önemli mirasın özgür düşünce ve eleştirel bakış açısı olduğunu söyledi. Kırgöz, “Kitaplar, bilgiye açılan kapılar, ufkumuzu genişleten araçlardır. Gençlerimizi okumaya teşvik ederek daha güçlü, daha bilinçli bir toplum inşa edebiliriz” dedi. Kitap Günleri’nin sadece kitapları ve yazarları bir araya getirmekle kalmayacağını, aynı zamanda düşüncelerin ve hayallerin paylaşılmasına vesile olacağını ifade etti.

Aydınlanlık bir gelecek inşaası

YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya, kitabın, yazarların, sanatın ve edebiyatın aydınlık bir geleceğin inşasında olmazsa olmaz bir yeri olduğuna değindi. Akkaya, “Etkinliğimizin ana teması olan ‘Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye’ çerçevesinde, Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerlere, ülkemizin kültürel ve bilimsel gelişimine dair pek çok konuya değineceğiz. Yayıncılar Kooperatifi olarak, Dikili Belediyesi ile 3 yıldır bu köprünün üzerinde birlikte yürüyoruz” dedi.

Görkemli Hatıralar programı canlı yayında

21 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da Halk TV ekranlarında canlı yayınlanacak “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programı, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Nebil Özgentürk, Çimen Yalçın ve Müfit Can Saçıntı’yı konuk edecek.

50 yazar, 23 söyleşi ve imza günleri

Kitap Günleri boyunca Zeynep Özatalay, Dilek Sever, Prof. Dr. Kurtul Gülenç, Prof. Dr. M. Ertan Kardeş gibi isimlerin yanı sıra Mustafa Balbay, Akın Birdal, Saygı Öztürk gibi birçok yazar imza günlerinde okuyucularıyla buluşacak.

Etkinlik süresince Dikili Belediyesi’nin düzenleyeceği atölye çalışmaları, piyano kursu öğrencileri, çocuk korosu ve Latin Dansları Kursu Eğitmenleri performans sergileyecek. Bağlama ve ses sanatçısı Burhan Yıldırım’ın sahne alacağı etkinlik, Latin Müzik Topluluğu’nun konseriyle son bulacak.