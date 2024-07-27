Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi tarafından organize edilen 3. Dikili Kitap Günleri, ünlü oyuncu, sunucu ve çocuk kitapları yazarı Ceyda Düvenci’yi ağırladı. "Umut Var Bana İyi Gelen, Size de İyi Gelsin" başlıklı söyleşi, Dikili 75. Yıl Parkı’nda gerçekleşti.

Umut ve deneyimler paylaşıldı

Sohbet tarzında geçen söyleşide Ceyda Düvenci, yaşama dair umut dolu düşüncelerini ve kişisel deneyimlerini vatandaşlarla paylaştı. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Düvenci Dikili’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

“3. Dikili Kitap Günleri’nde bu kadar güzel bir ortamda, bu kadar güzel insanlarla bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Muhteşem bir fuar. Şahane bir gün batımı eşliğinde kendime ve çocuklarıma kitaplar aldım, keyif dolu bir söyleşimiz oldu. Belediye Başkanımız Sayın Adil Kırgöz’e beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Dikili beni çok etkiledi. Üçüncüsünden itibaren artık yüz üçe kadar buradayım.”

Plaket takdimi ve teşekkür

Söyleşi sonrası, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Ceyda Düvenci’ye plaket takdim etti. Başkan Kırgöz, “Sunuculuk, oyunculuk kariyerinin yanında toplumsal duyarlılığıyla da tanıdığımız sevgili Ceyda Düvenci’yi Dikili’de ağırlamaktan çok mutluluk duyduk. Bizleri kırmayıp burada olduğunuz için çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız” dedi.

Etkinliğin önemi ve katılım

Dikili Kitap Günleri, bölgenin kültürel hayatına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Ceyda Düvenci’nin katılımı ile renklendirilen etkinlik, hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, bölge halkının kitaplara olan ilgisini artırmayı ve edebiyat sevgisini pekiştirmeyi amaçlıyor.