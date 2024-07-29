Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOP) iş birliği ile 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 3. Dikili Kitap Günleri, zengin içerikleriyle büyük ilgi gördü.

Söyleşiler ve konserlerle dolup taştı

Dikili 75. Yıl Parkı’nda düzenlenen 9 günlük etkinliğin son akşamında Melih Aşan, "Ekolojik Tasarım ve Kamusal Alan Tasarımları" konulu bir söyleşi yaparken, Özge Doğar "Günümüzde Cumhuriyet Kadını" ve gazeteci-yazar Murat Ağırel "Türkiye’de Uyuşturucu Kaçakçılığı, Göçmen Krizi ve Terör Finansmanı" konularını ele aldı.

Müzik ve sanatla zenginleşen bir kapanış

Latin ve dünya müziklerinden eserler sunan Rumba Quartet konseri, 3. Dikili Kitap Günleri'ne görkemli bir kapanış yaptı.

"Kitap Dikili’de Güzel!" temasıyla dolu dolu bir hafta

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, etkinliklerin çok verimli geçtiğini belirterek, “Kitap Dikili’de Güzel!” sloganıyla bu yıl “Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye” teması altında 50 yayınevinin stant açtığını ve birçok önemli yazar, edebiyatçı, gazeteci ve siyaset insanının söyleşiler gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, yerel yazarların okurlarıyla buluştuğunu ve kültür-sanat etkinliklerine de ilk defa yer verildiğini vurguladı.

Gelecek yıl daha büyük etkinlikler bekleniyor

Başkan Kırgöz, “Dikili halkı ve misafirlerimiz her şeyin en iyisine layık. Gelecek yıl daha da güzel Kitap Günleri gerçekleştireceğiz. Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOP) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tatar ve ekibine, emeği geçen herkese ve bizi yalnız bırakmayan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

3. Dikili Kitap Günleri, hem yerel hem de ulusal düzeyde birçok kitapseveri bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşattı. Gelecek yılın etkinlikleri şimdiden merakla bekleniyor.