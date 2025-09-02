3 Eylül 2025 Çarşamba günü İzmir ESHOT otobüs hatları için güncel sefer saatleri ve güzergah bilgileri belli oldu. İşte tüm detaylar:

3 Eylül 2025 İzmir ESHOT Otobüs Sefer Saatleri ve Güzergahları

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü için şehir genelindeki otobüs seferlerini yayımladı. Hafta içi yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen sefer planında, ana hatlarda sıklık artırıldı.

ESHOT otobüsleri; metro, vapur, İZBAN ve tramvay hatlarıyla entegre çalışarak İzmir genelinde ulaşımın kesintisiz şekilde sürmesini sağlıyor.

Yoğun hatlarda sefer aralıkları

Hat 5 (Üçyol Metro – Halkapınar Metro):

Hafta içi: 06:00 – 10:00 saatleri arasında 7 dakika 2 Eylül Salı İzmir İZDENİZ Vapur saatleri ve iskele bilgileri İçeriği Görüntüle

10:00 – 16:00 arası 12 dakika

16:00 – 21:00 arasında 8 dakika

Hat 202 (Mavişehir – Adnan Menderes Havalimanı):

Gün boyu 30 dakikada bir

Seferler hem Mavişehir hem Havalimanı yönünden karşılıklı yapılır.

Hat 554 (Bornova Metro – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi):

Sabah ve akşam saatlerinde 10 dakikada bir

Öğle saatlerinde 20 dakikada bir

Hat 691 (Karşıyaka İskele – Sasalı Doğal Yaşam Parkı):

07:00 – 20:00 saatleri arasında 30 dakikada bir

Hafta sonları ek seferler konulmaktadır.

Gece seferleri (Baykuş hatları)

ESHOT, gece ulaşımı için Baykuş seferleri ile hizmet veriyor. Bu seferler Cuma ve Cumartesi geceleri yapılmakta:

Hat 910 (Konak – Buca – Tınaztepe): 00:30’dan 05:00’e kadar saatte bir

Hat 920 (Konak – Karşıyaka – Mavişehir): 00:30’dan 05:00’e kadar saatte bir

Sefer saatleri nereden takip edilir?

Vatandaşlar, kendilerine en yakın duraktan geçen otobüslerin saatlerini ve tahmini varış zamanlarını ESHOT Mobil Uygulaması veya eshot.gov.tr adresinden anlık olarak takip edebilir.