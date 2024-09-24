3. Iaom Avrasya Konferansı Bakü'de Başladı

Dünya tahıl sektörünün önde gelen buluşmalarından biri olan "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi", 24 Eylül’de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 32 ülkeden katılımın sağlandığı konferans, dünya buğday üreticilerini ve un ihracatçılarını buluşturdu. Gıda güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi hayati konuların ele alındığı etkinlik, sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Dünya un sektörü Bakü'de buluştu

Azerbaycan’da düzenlenen "3. IAOM Avrasya Konferansı", dünya tahıl sektörünün en önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Majnun Mammadov, Azerbaycan Devlet Rezerv Ajansı Başkanı Sabuhi Sadigov ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal gibi önemli isimlerin katılımıyla başlayan konferans, iki gün sürecek. IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, açılış konuşmasında iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkilerini ve gıda güvenliğinin önemini vurguladı.

Sürdürülebilir gıda güvenliği

Dr. Eren Günhan Ulusoy, dünya nüfus artışıyla birlikte gıda talebinin ciddi bir şekilde artacağına dikkat çekti. Ulusoy, "Önümüzdeki 30 yıl içinde gıda üretimini yüzde 70 oranında artırmak zorundayız. Bu nedenle, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, tarım sektöründe sürdürülebilirlik adına bir zorunluluk haline geldi" dedi. Özellikle tahıl ürünlerinin gelişmekte olan ülkeler için hâlâ birincil enerji kaynağı olduğunu belirterek, buğday ve unlu mamullerin beslenmedeki yerinin kritik olduğunu ifade etti.

Türkiye, un ihracatında dünya lideri

Son 10 yıldır un ihracatında dünya lideri olan Türkiye, bu başarısını konferansta da ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasında Türkiye’nin 600’den fazla un fabrikası bulunduğunu ve bu sektörde dünya ticaretinin yüzde 23’üne hâkim olduğunu belirtti. Yumaklı, "Türkiye’nin un üretim kapasitesi yıllık 32 milyon ton ve bunun yüzde 45-50’si kullanılıyor. 2023 yılında yurt içi ve ihracat amacıyla 15 milyon ton un üretimi gerçekleştirdik" diye konuştu. Türk değirmencilik sektörünün dünya pazarındaki yerinin her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

Gıda güvenliği için en büyük tehdit

Konferansın ana temalarından biri olan iklim değişikliği, tarımsal üretimi ve tedarik zincirini tehdit etmeye devam ediyor. Dr. Eren Günhan Ulusoy, artan sıcaklıklar, kuraklık ve lojistik zorlukların tahıl üreticilerini zorladığını belirtti. Ulusoy, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için sektörde enerji verimliliğinin artırılmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Azerbaycan, stratejik bir konumda

Azerbaycan'ın stratejik önemi üzerine de konuşan Dr. Ulusoy, ülkenin Asya ile Avrupa arasındaki ticaret köprüsü olarak tahıl ticaretinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki konumuyla Azerbaycan, tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşımını kolaylaştırarak, bölgesel gıda güvenliğine büyük katkı sağlıyor.

"Her 4 un paketinden 1'inde Türk imzası"

Konferansta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin un ihracatındaki başarısını şu sözlerle dile getirdi: “2023 yılı itibarıyla Türkiye, dünya un ihracatında yüzde 23’lük bir paya sahip. Bu da dünya genelindeki her 4 un paketinden birinde Türk imzası olduğunu gösteriyor." Bakan Yumaklı, Türkiye’nin un ve makarna sektörlerinde lider konumda olduğunu, özellikle un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında ise dünya ikincisi olarak önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.