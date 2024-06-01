Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen pazar günü oyunu kullanmak için sandığa gidecek.

Yeniden seçim kararı verildi

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesi konusundaki kararını açıklamıştı.

Sandıklar kuruluyor

Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için yeniden oy kullanacak.

212 mahallede muhtarlar belirlenecek

Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar geçerli olacak. Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.

Partiler de belli oldu

Kayseri-Pınarbaşı: İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Milli Yol Partisi, MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi. BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı aldı.

İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Milli Yol Partisi, MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi. BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı aldı. Şanlıurfa-Hilvan: AK Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Bağımsız aday Aziz Salgın.

AK Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Bağımsız aday Aziz Salgın. Aksaray-Güzelyurt: AK Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Millet Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

AK Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Millet Partisi, MHP ve Saadet Partisi. Sivas Yıldızeli-Güneykaya: AK Parti, Yeniden Refah Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

AK Parti, Yeniden Refah Partisi, MHP ve Saadet Partisi. Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: AK Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Paartisi, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

AK Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Paartisi, CHP, MHP ve Saadet Partisi. Tunceli Mazgirt-Akpazarı: AK Parti, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

AK Parti, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi. Aksaray Merkez-Sağlık: AK Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, MHP ve Saadet Partisi.