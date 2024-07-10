Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, kötü hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle denize giriş yasaklandı. Kaymakamlıklar tarafından alınan karar, boğulma tehlikesine karşı önlem amacıyla duyuruldu.

Sakarya'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde kötü hava koşulları ve yoğun dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıkların aldığı bu karar, özellikle rip akıntısı tehlikesine karşı vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Sahillerde Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Kaymakamlıklar, kötü hava koşulları nedeniyle aldıkları bu kararın, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olduğunu belirtti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, sahillerdeki güvenlik önlemlerini artırarak, kırmızı bayraklarla denize girmenin tehlikeli olduğunu işaret ediyor. Yetkililer, vatandaşların uyarılara dikkat etmelerini ve denize girmemelerini önemle vurguluyor.

Sakarya'nın üç ilçesinde alınan bu önlem, olası boğulma vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Denizdeki tehlikeli koşulların düzelmesiyle birlikte yasağın kaldırılacağı belirtildi​