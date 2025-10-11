Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki Bekir Çeçen yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

3 katlı evde yangın çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir evin giriş katında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından patlama sesi duyuldu.

Yangında Bekir Çeçen (5) hayatını kaybederken, Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açamayınca vinçle duvar kırıldı ve içerideki yaralılar tahliye edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bekir Çeçen’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Yaralılardan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K.’nin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Mahalle sakini Furkan Yalçınkaya, yaşananları şöyle anlattı: