Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde dün iki otomobilin çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk, 9 kişinin yaralandığı kazanın emniyet şeridinde yaşandığı ortaya çıktı. Muharrem Ertör'ün bahçesindeki fidanları suladıktan sonra Antalya'daki evlerine dönmek üzere otomobille ailesiyle birlikte ana yola yola çıktıktan 10 metre sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yaralılardan 8'i taburcu edilirken, hayatını kaybeden karı- koca ve torunları, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Korkuteli- Elmalı kara yolu Beğiş Yaylası Öközgözü mevkisinde meydana geldi. Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil, ana yola çıktıktan kısa bir süre sonra Muharrem Ertör'un (60) kullandığı 07 L 9456 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Muharrem Ertör yaşamını yitirirken, eşi Gülten Ertör (59), torunları Berra (8) ve Beyza Türkmen (4), kızı Kübra Türkmen (34), damadı Abdullah Türkmen (34) ve diğer otomobildeki sürücü Erhan Deniz ile yanındaki Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35) ve Hatice Nur Deniz yaralandı.

8 YARALI TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. 4'ü çocuk 9 yaralı ise Antalya, Elmalı ve Korkuteli'deki hastanelere kaldırıldı. Kübra Türkmen'in Antalya'daki hastanede tedavisi devam ederken, diğer yaralılar taburcu oldu. Sürücü Erhan Deniz de hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAZA EMNİYET ŞERİDİNDE OLDU

Kaza yerinde yapılan incelemede, Muharrem Ertör'ün ailesiyle Beğiş Yaylası'ndaki çiftliğinde fidanları suladıktan sonra Antalya'daki evlerine gitmek için otomobille yola çıktıkları, kazanın ara yoldan çıkıp ana yola döndükten 10 metre sonra emniyet şeridinde Erhan Deniz'in otomobiliyle arkadan çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Morga götürülen Muharrem Ertör ile eşi Gülten Ertör ve torunları Berra Türkmen'in cenazeleri yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. (DHA)

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