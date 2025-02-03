Altın piyasası yeni haftaya yükselişle başladı. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarını da etkiliyor.

İşte güncel altın fiyatları:

Gram altın: Alış: 3.216,33 TL / Satış: 3.219,03 TL

Çeyrek altın: Alış: 5.146,13 TL / Satış: 5.263,12 TL

Yarım altın: Alış: 10.260,11 TL / Satış: 10.526,23 TL

Cumhuriyet altını: Alış: 21.330,00 TL / Satış: 21.653,00 TL

Gremse altın: Alış: 51.461,34 TL / Satış: 52.631,16 TL

Ata altın: Alış: 21.227,80 TL / Satış: 21.760,65 TL

Ziynet altın: Alış: 20.584,54 TL / Satış: 20.988,08 TL

22 Ayar bilezik (Gram/TL): Alış: 2.933,30 TL / Satış: 2.935,76 TL

Çeyrek altın kaç gram?

Çeyrek altın, Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. 22 ayar olan çeyrek altın, 18 mm çapında ve kulpsuz haliyle 1,75 gram ağırlığındadır. Düğünlerde ve özel günlerde sıkça takılan çeyrek altın, yatırımcılar için de güvenli bir liman olarak görülmektedir.

Gram altın nedir?

Gram altın, 1 gram saf altına denk gelen ve farklı gramajlarda üretilen bir yatırım aracıdır. Genellikle 22 ayar (916) ve 24 ayar (995) olarak piyasaya sürülen gram altın, 1 gr, 2,5 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr ve 100 gr gibi farklı seçeneklerde bulunabilir.

Altın fiyatları neden değişiyor?

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Son dönemde jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikaları altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.