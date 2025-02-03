Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor.

Gelen bilgilere göre, 3 Şubat 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı. Ancak önceki günlerde yapılan fiyat değişiklikleri, yakıt maliyetlerini etkilemeye devam ediyor.

Son olarak 16 Ocak 2025'te motorine 1,47 TL zam, 18 Ocak 2025'te benzine 91 kuruş zam yapılmıştı. Öte yandan, 31 Ocak 2025 itibarıyla motorin fiyatında 89 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik nedeniyle Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor. İşte büyük şehirlerdeki güncel fiyatlar:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,31 TL

Motorin: 46,45 TL

LPG: 26,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,16 TL

Motorin: 46,34 TL

LPG: 25,89 TL

Ankara

Benzin: 46,82 TL

Motorin: 47,12 TL

LPG: 26,39 TL

İzmir

Benzin: 47,19 TL

Motorin: 47,50 TL

LPG: 26,24 TL

Brent petrol ve döviz kuru etkisi

Akaryakıt fiyatlarını belirleyen en önemli faktörler arasında Brent petrol fiyatları ve döviz kuru bulunuyor. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki döviz kuru değişiklikleri, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının uluslararası gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdüreceğini ve döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.