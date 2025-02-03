Döviz piyasaları yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye’deki ekonomik dinamikler döviz kurlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Serbest piyasada güncel döviz kurları:

Dolar/TL: Alış: 35,91 TL – Satış: 35,92 TL

Euro/TL: Alış: 36,80 TL – Satış: 36,81 TL

Sterlin/TL: Alış: 44,10 TL – Satış: 44,18 TL

Dolar ve Euro’nun son 24 saatlik performansı

Dolar kuru, dünkü işlemlerde en yüksek 35,87 TL’yi görürken, en düşük 35,63 TL’ye geriledi ve günü 35,74 TL seviyesinde tamamladı.

Euro ise dün en yüksek 37,42 TL, en düşük 36,98 TL seviyelerinde işlem gördü ve günü 37,07 TL seviyesinde kapattı.

Dolar ve Euro’nun aylık-yıllık performansı

Dolar ve euro, yılbaşından itibaren yükseliş trendini sürdürüyor.

Doların yılbaşından bu yana değişimi: 1 Ocak 2025’te 35,36 TL seviyesinde olan dolar, şu an 35,92 TL’ye yükselerek %1,60 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise 30,48 TL’den 35,93 TL’ye çıkarak %17,85 oranında artış gösterdi.

Euro’nun yılbaşından bu yana değişimi: 1 Ocak 2025’te 36,48 TL seviyesinde olan euro, bugün 36,81 TL’ye çıkarak %0,98 değer kazandı. Son bir yılda ise 32,97 TL’den 36,84 TL’ye yükselerek %11,71 oranında artış yaşadı.

Sterlinin yılbaşından bu yana değişimi: 1 Ocak 2025’te 43,97 TL olan sterlin, bugün 44,18 TL’ye yükseldi ve %0,48 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise 38,61 TL’den 44,18 TL’ye yükselerek %14,44 oranında artış gösterdi.



Döviz kurları neden dalgalanıyor?

Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar; küresel ekonomik gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararları, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz stratejileri gibi birçok faktörden etkileniyor.

Uzmanlar, FED’in faiz indirimi sinyalleri vermesi durumunda doların değer kaybedebileceğini ancak küresel piyasalardaki riskler arttıkça doların güvenli liman olarak değerlendiğini belirtiyor. Türkiye’de ise enflasyon ve cari açık verileri döviz kurunun yönünü belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.