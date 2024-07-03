İzmir'de 3 Temmuz'da 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 3:30 - 7:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çetin Emeç ( Şehit Pilot Teğmen Gürhan Boran Sk. 6000. Sk. Atletizm Sk. Basketbol Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. Maraton Sk. Meşale Sk. Meşale Öğretmenler Sitesi Meşale Öğretmenler Sitesi İçi Yolu Otopark Yazar Sk. UNIVERSIADE Üniversite Cd. Şehit Pyd. K. Yzb. M. Reşit Beyit Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yakapınar ( Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu )
Karaveliler ( Talip Ağa Sk. Park Cd. Necati Şahin Cd. KAZIM DİRİK Karaveliler Cami Sk. Eserler Sk. Erçakır Sk. Eroğlu Sk. Avşar Sk. Alaybey Gç. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 101. Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )
Cumhuriyet ( Çalkarcı Çk. Yakapınar Sk. Sabribey Sk. Okul Çk. )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 1:45 - 2:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mansuroğlu ( Alija İzetbegovic Sakarya 283/12. Sk. )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aktepe ( HASAN ÇAVUŞ )
Yeşiltepe ( Derin Yesiltepe Patika Yolu Yesıltepe Patika Yolu Yeşiltepe Köyü Yeşiltepe Köyü İç Yol Yeşiltepe Köyü İç Yolu Yonuç DERİN )
Yukarıaktepe
Bakırköy ( Patika MEVSİM )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamiçi ( Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çimen Sk. )
Eğridere ( ZERDALİ 8750 Sk. Armutlu Sk. Defne Sk. Elmalı Sk. Eğridere Eğridere Cd. Sümbül Zeytinli Çınar )
Karaçam
Kayadibi ( 9751 Gelincik )
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( Fatih Sultan Mehmet Cd. 197. Sk. 196. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 171. Sk. Zafer Cd. Mustafa Kemal Cd. Gediz Cd. 159. Sk. 154. Sk. 200. Sk. )
Ergene ( YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI Yüzbaşı İbrahim Hakkı 554. Sk. 550. Sk. 525. Sk. 523/1. Sk. 523. Sk. 522. Sk. 521. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
29 Ekim ( 2130 Sk. Sağlık Ocağı 2157 2112 ŞEHİT ER ARİF SERÇE İmamoğlu Sk. )
Kaynaklar Merkez ( 2055. Sk. 2071. Sk. 2072. Sk. 2072/1. Sk. 2076. Sk. 2077. Sk. 2079. Sk. 2081. Sk. 2101. Sk. Bahçebağ Sk. Camialtı Sk. Gürlek Sk. Hasan Saka Sk. Kabakçılar Sk. Öğrt. Mustafa Balcı Sk. Şehit İslam Yeşil Sk. 2078 2073 2079 Sk. Atatürk Cd. 2027 2076/1 2034 2005 2041 2023 2053 )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sasallı Merkez ( 126 88. Sk. Doğal Yaşam Sitesi 128. Sk. 118. Sk. 111. Sk. 108. Sk. Gazi Çiçek Gazi Çiçek Cd. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sasallı Merkez ( 167. Sk. 160. Sk. 159. Sk. 158. Sk. 128. Sk. 174 161 Palmiye Villaları Gazi Çiçek Cd. Gazi Çiçek 173. Sk. 168. Sk. )
Kaklıç ( 181 )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:45
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umut ( 3835. Sk. )
Ali Fuat Cebesoy ( 9324. Sk. 9501/1. Sk. 9501/2. Sk. 9501/3. Sk. 9503. Sk. 9504. Sk. 9508. Sk. 9510. Sk. 9516. Sk. 9517. Sk. 9518. Sk. 9519. Sk. 9520. Sk. 9528. Sk. 9529. Sk. 9593. Sk. 9596. Sk. İhsan Alyanak )
Ali Fuat Erden ( 9757. Sk. 9765. Sk. 9770. Sk. 9771. Sk. 9772. Sk. 9773. Sk. 9795 )
Bahriye Üçok
Limontepe ( 9763. Sk. 9756/1. Sk. 9756. Sk. 9755. Sk. 9754/1. Sk. 9754. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 6759. Sk. 6748. Sk. 6760. Sk. 6747. Sk. 6730. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 6725. Sk. 6727. Sk. 6730. Sk. 6732. Sk. 6731. Sk. 6601/1. Sk. 6626. Sk. 6653. Sk. 6653/3. Sk. 6715. Sk. 6716. Sk. 6726. Sk. )
Örnekköy ( 6601. Sk. )
İnönü ( 6749. Sk. 6742. Sk. 6741. Sk. 6740. Sk. 6738. Sk. 6737. Sk. 6736. Sk. 6735. Sk. 6734. Sk. 6733. Sk. 6733/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 6656. Sk. 6703. Sk. Alim Dağhan Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( 7532. Sk. )
Cumhuriyet ( 6601/2. Sk. 6601. Sk. 6632. Sk. 6655. Sk. 6653/1. Sk. 6653. Sk. 6626. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Başkomutan Atatürk Kemalpaşa Yolu Karabağlar )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kır
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( Ovacık Köyü )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( tozlu )
Saat : 10:15 - 16:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Köfündere ( Köfündere Köyü )
Saat : 10:15 - 16:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Köfündere ( KÖFÜNDERE )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( MANADERESİ Araplar Araplar Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Araplar Sk. Araplar TURGUT )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3010. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3006 Sk. 3003 Sk. 3001. Sk. 3002. Sk. 3004 Sk. Mustafa Korkmaz Cd. Abdülbaki Aygün Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytinler
Birgi
Gülbahçe
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıntaş ( AHMET BESİM UYAL BAHAR MANOLYA Sakız Sk. ZAFER YASEMİN ESEN )
Sıra ( HERCAİ KASIMPATI KİŞNİŞ )