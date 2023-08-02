Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında kurutmakta azim ve kararlılığını sürdürüyor.

MİT, bir terör örgütü sorumlusunu daha etkisiz hale getirdi MİT, bir terör örgütü sorumlusunu daha etkisiz hale getirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.