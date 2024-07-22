İstanbul Bağcılar’da yaşayan Maryam Majzoub’un en küçük çocuğu Abdullah, henüz bir yaşındayken kardeşiyle karpuz yedikten sonra öksürmeye başladı. İlk başta üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu ve taburcu edildi. Ancak Abdullah, sık sık hastalanmaya devam etti.

Durumu bir türlü düzelmedi

Küçük çocuk defalarca zatürre tedavisi gördü ancak durumu düzelmedi. Bir süre sonra nefes darlığı nedeniyle alerjik astım tedavisi uygulandı. 3 yıl boyunca pek çok ilaç kullanmak zorunda kalan Abdullah’ın nefes darlığı geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıkınca ailesi bu kez Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurdu.

Sağ akciğeri sıvıyla doldu

Sağ akciğerin neredeyse yarısının sıvıyla dolduğu anlaşılınca Çocuk Cerrahi Kliniği’nin de görüşüne başvuruldu. Hekimlerin dikkati sayesinde çekilen tomografi sonrası, küçük Abdullah’ın nefes borusuna yıllar önce yabancı cisim kaçtığı anlaşıldı.

Karpuz çekirdeği ile 3 yıl yaşadı

Yıllarca nefes borusunda karpuz çekirdeği ile yaşayan Abdullah, bronkoskopi ile ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuştu. Çocuk Cerrahi Kliniği’nden Opr. Dr. Mehmet Çakmak, karpuz çekirdeğinin bu kadar uzun süre nefes borusunda kalmasına şaşırdıklarını belirtti. Çakmak, “Üzerinden uzun süre geçmiş yabancı cisim aspirasyonlarında, vücut yabancı cismi mukoza tabakasının altına gömmeye çalışır. Eğer cismi çıkarmasaydık, o akciğer lobu tamamen söner ve kullanılamaz hale gelirdi,” dedi.

Aman dikkat! Uzmanı uyarıyor...

Opr. Dr. Çakmak, özellikle kuruyemişlerin yabancı cisim aspirasyonlarında sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu vurguladı. Bronkoskopide en fazla zorlayan yabancı cisimlerin ise leblebi tarzı şişen ve tıkanıklığa neden olan kuruyemişler olduğunu belirtti. Ayrıca beton çivisi, çengelli iğne ve kehribar kolyesi gibi nesnelerin de büyük tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Bu tür olayların önlenmesi için ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Çakmak, Çam ve Sakura Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak yabancı cisim aspirasyonu şüpheli hastaların %90'ında pozitif sonuç aldıklarını belirtti.

Abdullah'ın yaşadığı bu olay, çocukların beslenme ve oyun sırasında karşılaşabileceği tehlikelere dikkat çekiyor ve ailelerin dikkatli olmasının önemini bir kez daha gösteriyor.