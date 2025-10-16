Bir hemşire, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şehir hastanesinde 3 yıllık kıdemle 78–80 bin TL maaş aldığını söyledi. Yeni atanan hemşirelerin 75–78 bin TL, devlet hastanelerinde çalışanların ise yaklaşık 73 bin TL maaş aldığını açıklayan hemşirenin sözleri, emeklilerden yoğun tepki aldı.

Genç hemşirenin paylaşımı gündem oldu

Bir hemşire, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şehir hastanesinde çalıştığını ve 3 yıllık kıdeme sahip olduğunu belirterek maaşını açıkladı. Hemşire, aylık gelirinin 78 ila 80 bin TL arasında değiştiğini ifade etti. Paylaşımı kısa sürede binlerce kez paylaşılan hemşirenin sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Devlet hastanesinde maaş 73 bin TL’ye düşer”

Genç hemşire, yeni atanan meslektaşlarının maaşları hakkında da bilgi verdi. “Yeni atanacak biri 75–78 bin TL civarı alır ama bu şehir hastanesi için geçerli. Devlet hastanesine atanırsanız maaş 73 bin TL’ye düşer” ifadelerini kullandı. Hemşirenin bu açıklaması, kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları arasındaki maaş farklarını yeniden gündeme getirdi.

Emeklilerden yorum yağdı

Hemşirenin paylaşımı kısa sürede emeklilerden ve diğer sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum aldı. Özellikle emekli vatandaşlar, maaş farklarına dikkat çekerek, “Biz 10–15 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz, bu kadar fark adil mi?”, “Genç hemşire 80 bin alıyor, emekli hemşire 18 bin TL bile alamıyor” şeklinde yorumlarda bulundu.

Sağlık çalışanlarının maaş farkları tartışılıyor

Sağlık sektöründe çalışan personel, görev yaptıkları kurumlara, unvanlarına ve nöbet durumlarına göre farklı maaşlar alıyor. Şehir hastanelerinde performans ödemeleriyle birlikte maaşların artabildiği, devlet hastanelerinde ise bu oranın daha düşük kaldığı belirtiliyor. Sosyal medyada başlayan tartışmalar, sağlık çalışanlarının gelir farklarının yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;