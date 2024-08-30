30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesi, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan ziyaretçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra feribotlarla adaya doğru yola çıktı.

Ayvalık’tan Midilli’ye tatilci akını

30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşmesi, tatil süresini 3 güne çıkarınca, tatilciler soluğu Ayvalık’ta aldı. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluştu. Yeşil pasaport sahibi olanlar ve kapıda vize imkanından faydalanan tatilciler, işlemlerini tamamlayarak feribotlara bindi ve kısa sürede Midilli Adası’na ulaştı.

Ayvalıklı turizmci Nevzat Turhan, Midilli Adası’nın gerek coğrafi gerekse kültürel yakınlığı nedeniyle sıkça tercih edildiğini belirtti. Turhan, "Midilli'ye feribotla 45 dakikada ulaşılabiliyor. Kapıda vize uygulamasının da etkisiyle, 3 günlük tatil süresince yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Feribot seferlerinde artış

Ayvalık ile Midilli arasında düzenli feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi olan Ali Jale, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nın son derece kalabalık olduğunu vurguladı. Jale, "Bu 3 günlük periyotta Midilli'ye 10-15 sefer düzenleyeceğiz ve 2 bin ila 3 bin kişinin adaya geçişini sağlayacağız" diye konuştu. Kapıda vize uygulamasının devam etmesinin kış aylarında da hafta sonu geçişlerinde yoğunluk yaratacağını öngördüklerini belirtti.

Jale, yurt dışına çıkış harçlarının artırılmasına rağmen Yunan adalarına olan ilginin azalmadığını belirterek, "Misafirlerimizin yüzde 80'i Midilli'de 2-3 gün konaklıyor. Bu nedenle yurt dışına çıkış harçlarındaki artış, misafirlerimizi fazla etkilemedi. Ancak kış aylarında günübirlik geçişlerin arttığı dönemde bu farkın biraz daha hissedilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Turizmcilerden yoğunluk uyarısı

Ayvalık’tan Midilli Adası’na feribot seferleri düzenleyen firmalar, yoğunluk nedeniyle tatilcileri erken saatlerde işlemlerini tamamlamaya davet ediyor. Özellikle yeşil pasaport sahipleri ve kapıda vize uygulamasından yararlananlar için işlemler hızla yapılmaya çalışılsa da uzun kuyruklar kaçınılmaz hale geliyor.