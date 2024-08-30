Kosova'nın başkenti Priştine'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü.

Resepsiyona yüksek katılım

Etkinliğe, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Kosova Meclisi milletvekilleri, çeşitli belediye başkanları, büyükelçiler ile Türk ve yerel kurumların temsilcileri katıldı.