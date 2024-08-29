Bu özel gün, resmi tatil olarak kabul ediliyor; ancak bazı sektörlerde çalışanlar işbaşı yapmak durumunda kalabiliyor.
30 Ağustos resmi tatil mi?
Her yıl olduğu gibi, 2024'te de 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanacak. Kamu çalışanları bu tarihte tatil yapacak, ancak bazı özel sektör çalışanları işlerine devam edebilir.
Mesai ücreti uygulanıyor
Resmi tatillerde çalışmak zorunda kalanlar için mesai ücreti ödeniyor. Bu uygulama, çalışanların tatil günlerinde çalışmalarının karşılığını almasını sağlıyor. Bu durum, özellikle hizmet sektöründe yaygın olarak uygulanıyor.
2024 Resmi tatiller listesi
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı