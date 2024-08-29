Bu özel gün, resmi tatil olarak kabul ediliyor; ancak bazı sektörlerde çalışanlar işbaşı yapmak durumunda kalabiliyor.

30 Ağustos resmi tatil mi?

Her yıl olduğu gibi, 2024'te de 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanacak. Kamu çalışanları bu tarihte tatil yapacak, ancak bazı özel sektör çalışanları işlerine devam edebilir.

Mesai ücreti uygulanıyor

Resmi tatillerde çalışmak zorunda kalanlar için mesai ücreti ödeniyor. Bu uygulama, çalışanların tatil günlerinde çalışmalarının karşılığını almasını sağlıyor. Bu durum, özellikle hizmet sektöründe yaygın olarak uygulanıyor.

2024 Resmi tatiller listesi

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı