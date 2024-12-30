Akaryakıt fiyatları, global petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurları ve yerel vergi artışları gibi faktörlerle sürekli değişiyor. 21 Aralık'ta motorine gelen 58 kuruşluk zamdan sonra 30 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları.

30 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'deki şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 44,05 lira

Motorin: 45,01 lira

LPG: 25,94 lira

İstanbul Avrupa yakası fiyatları

Benzin: 43,14 lira

Motorin: 43,91 lira

LPG: 26,03 lira

İstanbul Anadolu yakası fiyatları

Benzin: 43,02 lira

Motorin: 43,85 lira

LPG: 25,49 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,60 lira

Motorin: 44,52 lira

LPG: 26,04 lira

Fiyatlardaki dalgalanma nedenleri

Akaryakıt fiyatları, başta Brent petrol fiyatları olmak üzere, döviz kuru ve yerel vergiler gibi faktörlere dayanarak hesaplanıyor. Türkiye, Akdeniz piyasasında işlem gören petrol ürünlerinin ortalama fiyatını baz alarak belirli bir akaryakıt fiyatı uyguluyor. Dolar kuru da bu hesaplamaların önemli bir parçası. Bunun dışında dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, yerel rekabet ve serbest piyasa koşullarına göre değişebiliyor.

21 Aralık'ta gelen zam: Motorin fiyatlarını yükseltti

21 Aralık'ta motorine 58 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Bu zam, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ve döviz kurundaki artışın bir yansıması olarak akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Ancak 30 Aralık itibarıyla fiyatlarda bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, dünya piyasasında işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucu, şehirler ve firmalar arasındaki rekabet nedeniyle, fiyatlar küçük farklılıklar gösterebiliyor.