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Ons altın: 2 bin 625 dolar

Cumhuriyet altını: 19 bin 725 lira

Tam altın: 20 bin 243 lira

Yarım altın: 9 bin 900 lira

Çeyrek altın: 4 bin 949 lira

Gram altın: 2 bin 978 lira

Altın fiyatları da yeni haftaya yükselerek başladı. İstanbul serbest piyasasında bir gram altın, 2.978 liradan işlem görürken, ons altın fiyatları ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın da benzer seviyelerde ilerliyor.

2025’te tütün ve alkol belgelerine zamlar belli oldu!

2025’te tütün ve alkol belgelerine zamlar belli oldu!

Cuma günü doların satış fiyatı 35,2220 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7810 lira olmuştu.

Serbest piyasada 35,2840 liradan alınan dolar, 35,2860 liradan satılıyor. 36,8490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8510 lira olarak belirlendi.

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