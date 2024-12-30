İstanbul serbest piyasada dolar 35,2860 liradan, avro 36,8510 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,2840 liradan alınan dolar, 35,2860 liradan satılıyor. 36,8490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8510 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,2220 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7810 lira olmuştu.
Euro 36.7765 TL’den alınıp 36.8463 TL’den satılıyor.
Altın fiyatları da yeni haftaya yükselerek başladı. İstanbul serbest piyasasında bir gram altın, 2.978 liradan işlem görürken, ons altın fiyatları ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın da benzer seviyelerde ilerliyor.
Gram altın: 2 bin 978 lira
Çeyrek altın: 4 bin 949 lira
Yarım altın: 9 bin 900 lira
Tam altın: 20 bin 243 lira
Cumhuriyet altını: 19 bin 725 lira
Ons altın: 2 bin 625 dolar