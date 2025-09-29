AYDEM Elektrik, 30 Eylül Salı günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
30 Eylül Salı günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Kesinti Nedeni
|Buharkent
|09:30
|16:00
|Feslek, Gelenbe, Yukarı Gelenbe Mahalleleri (tamamı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|10:00
|15:00
|Karaova Mah. ve birçok sokak (Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, vb.)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Söke
|15:00
|17:00
|Özbaşı, Çalıköy, Nalbantlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bozdoğan
|09:00
|17:00
|Amasya Mah. (ASKİ içme suyu trafoları bölgesi)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Nazilli
|10:00
|13:00
|Ocaklı ve Dallıca Mahalleleri, özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Efeler
|11:00
|13:00
|Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Efeler (Merkez)
|11:00
|13:00
|Adnan Menderes Mah., Yeşilırmak Cad., Enver Paşa Blv., Osman Gazi Cd. ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çine
|10:00
|15:00
|Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri, özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Didim
|10:00
|14:00
|Efeler Mah. (Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd. ve bazı sokaklar)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|09:00
|14:00
|Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mahalleleri, özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Germencik
|09:00
|15:00
|Merkez Mahalleleri ve Hıdırbeyli Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karacasu
|09:00
|13:00
|Çamköy Mahallesi (tamamı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuyucak
|10:00
|15:00
|Yukarı Gencellidere Mahallesi (tamamı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sultanhisar
|09:00
|16:00
|Atça Mah. Kavaklar Cd. ve çevre sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karpuzlu
|10:00
|16:00
|Gölcük Kışla Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.tr