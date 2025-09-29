AYDEM Elektrik, 30 Eylül Salı günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

30 Eylül Salı günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Kesinti Nedeni
Buharkent 09:30 16:00 Feslek, Gelenbe, Yukarı Gelenbe Mahalleleri (tamamı) Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası 10:00 15:00 Karaova Mah. ve birçok sokak (Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, vb.) Planlı Elektrik Kesintisi
Söke 15:00 17:00 Özbaşı, Çalıköy, Nalbantlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mah. Planlı Elektrik Kesintisi
Bozdoğan 09:00 17:00 Amasya Mah. (ASKİ içme suyu trafoları bölgesi) Planlı Elektrik Kesintisi
Nazilli 10:00 13:00 Ocaklı ve Dallıca Mahalleleri, özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Efeler 11:00 13:00 Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Efeler (Merkez) 11:00 13:00 Adnan Menderes Mah., Yeşilırmak Cad., Enver Paşa Blv., Osman Gazi Cd. ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Çine 10:00 15:00 Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri, özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Didim 10:00 14:00 Efeler Mah. (Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd. ve bazı sokaklar) Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası 09:00 14:00 Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mahalleleri, özel trafolu aboneler Planlı Elektrik Kesintisi
Germencik 09:00 15:00 Merkez Mahalleleri ve Hıdırbeyli Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Karacasu 09:00 13:00 Çamköy Mahallesi (tamamı) Planlı Elektrik Kesintisi
Kuyucak 10:00 15:00 Yukarı Gencellidere Mahallesi (tamamı) Planlı Elektrik Kesintisi
Sultanhisar 09:00 16:00 Atça Mah. Kavaklar Cd. ve çevre sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Karpuzlu 10:00 16:00 Gölcük Kışla Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

