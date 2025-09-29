AYDEM Elektrik, 30 Eylül Salı günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

30 Eylül Salı günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

30 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Merkezefendi 10:00 15:00 Hacıeyüplü, Kayalar Mh.; Hacıeyüplü Bulvarı, Akça Cd., 3121, 3126, 3123, 3099 Sk. ve Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES Planlı Kesinti
Merkez 10:00 15:00 Şemikler Mh.; Çınkaya Bulvarı’nın bir kısmı, Hilal Evler Sitesi ve çevresindeki sokaklar Planlı Kesinti
Pamukkale 09:00 13:00 Pelitlibağ Mh.; Fevzi Çakmak Bulvarı ve 1115, 1116, 1225, 1112, 1125/1, 1113, 1114, 1127, 1111, 3405 sokakları Planlı Kesinti
Buldan 09:30 15:30 Yeniçam Mahallesi’nin tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı TR-Ö Planlı Kesinti
Çivril 09:00 15:00 Koçak Mahallesi’nin tamamı Planlı Kesinti
Tavas 11:00 12:00 Medet Mahallesi’nin bazı bölgeleri ve ara sokaklar Planlı Kesinti
Acıpayam 10:00 15:00 Çakır Mahallesi’nin bir kısmı ve bağlı sokaklar Planlı Kesinti
Çameli 11:00 16:00 Gürsu Mahallesi’nin tamamı Planlı Kesinti
Çal 15:00 16:30 Kaplanlar Mahallesi Kömrelli Sokak Planlı Kesinti
Sarayköy 10:00 15:00 Köprübaşı Mahallesi, özel trafolu müşteriler (Mesut Öğün TR Ö, Akça Enerji vb.) Planlı Kesinti
Serinhisar 10:00 17:00 Cumhuriyet Mahallesi; özel trafolu müşteriler ve çok sayıda GES tesisi Planlı Kesinti
Babadağ 09:00 14:00 Yeniköy Mahallesi’nin bir kısmı Planlı Kesinti
Baklan 10:00 15:00 Dağal Mahallesi’nin tamamı Planlı Kesinti
Bekilli 10:00 15:00 Bükrüce ve Gömce Mahalleleri; 9 ÖTM + 1 GES (Ahmet Koç GES) Planlı Kesinti
Beyağaç 01:00 06:00 İlçe genelindeki mahalleler, bağlı sokaklar ve özel trafolu müşteriler Planlı Kesinti
Çardak 13:00 18:00 İstiklal ve Bahçelievler Mahalleleri (kısmen) Planlı Kesinti
Güney 10:00 12:00 Aşağıçeşme Mahallesi ve bağlı sokaklar Planlı Kesinti
Honaz 01:00 01:30 İlçe merkezi; Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık Mahalleleri ve tünel inşaatı şantiyeleri Planlı Kesinti
Kale 01:00 06:00 İlçe genelindeki mahalleler, bağlı sokaklar ve özel GES tesisleri (Belediye GES, Devlet Hastanesi GES vb.) Planlı Kesinti

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ