AYDEM Elektrik, 30 Eylül Salı günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
30 Eylül Salı günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Merkezefendi
|10:00
|15:00
|Hacıeyüplü, Kayalar Mh.; Hacıeyüplü Bulvarı, Akça Cd., 3121, 3126, 3123, 3099 Sk. ve Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES
|Planlı Kesinti
|Merkez
|10:00
|15:00
|Şemikler Mh.; Çınkaya Bulvarı’nın bir kısmı, Hilal Evler Sitesi ve çevresindeki sokaklar
|Planlı Kesinti
|Pamukkale
|09:00
|13:00
|Pelitlibağ Mh.; Fevzi Çakmak Bulvarı ve 1115, 1116, 1225, 1112, 1125/1, 1113, 1114, 1127, 1111, 3405 sokakları
|Planlı Kesinti
|Buldan
|09:30
|15:30
|Yeniçam Mahallesi’nin tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı TR-Ö
|Planlı Kesinti
|Çivril
|09:00
|15:00
|Koçak Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Kesinti
|Tavas
|11:00
|12:00
|Medet Mahallesi’nin bazı bölgeleri ve ara sokaklar
|Planlı Kesinti
|Acıpayam
|10:00
|15:00
|Çakır Mahallesi’nin bir kısmı ve bağlı sokaklar
|Planlı Kesinti
|Çameli
|11:00
|16:00
|Gürsu Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Kesinti
|Çal
|15:00
|16:30
|Kaplanlar Mahallesi Kömrelli Sokak
|Planlı Kesinti
|Sarayköy
|10:00
|15:00
|Köprübaşı Mahallesi, özel trafolu müşteriler (Mesut Öğün TR Ö, Akça Enerji vb.)
|Planlı Kesinti
|Serinhisar
|10:00
|17:00
|Cumhuriyet Mahallesi; özel trafolu müşteriler ve çok sayıda GES tesisi
|Planlı Kesinti
|Babadağ
|09:00
|14:00
|Yeniköy Mahallesi’nin bir kısmı
|Planlı Kesinti
|Baklan
|10:00
|15:00
|Dağal Mahallesi’nin tamamı
|Planlı Kesinti
|Bekilli
|10:00
|15:00
|Bükrüce ve Gömce Mahalleleri; 9 ÖTM + 1 GES (Ahmet Koç GES)
|Planlı Kesinti
|Beyağaç
|01:00
|06:00
|İlçe genelindeki mahalleler, bağlı sokaklar ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Kesinti
|Çardak
|13:00
|18:00
|İstiklal ve Bahçelievler Mahalleleri (kısmen)
|Planlı Kesinti
|Güney
|10:00
|12:00
|Aşağıçeşme Mahallesi ve bağlı sokaklar
|Planlı Kesinti
|Honaz
|01:00
|01:30
|İlçe merkezi; Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık Mahalleleri ve tünel inşaatı şantiyeleri
|Planlı Kesinti
|Kale
|01:00
|06:00
|İlçe genelindeki mahalleler, bağlı sokaklar ve özel GES tesisleri (Belediye GES, Devlet Hastanesi GES vb.)
|Planlı Kesinti
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/