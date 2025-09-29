GDZ Elektrik, 30 Eylül Salı günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

30 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Aliağa 08:30 16:30 Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat Planlı
Balçova 00:00 07:00 Çetin Emeç Mah., Selway AVM Planlı
Bayındır 09:00 17:00 Demircik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mah. (3/1–3/8 trafoları) Planlı
Bayraklı 09:00 12:00 Soğukkuyu Mah., 1844 Sk. ve civarı Planlı
Bergama 16:00 17:00 Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı Planlı
Beydağ 09:00 12:00 Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafoları ve tarımsal sulama bölgeleri Planlı
Bornova 09:00 17:00 Atatürk Mah., Yavuz Cd., 829, 829/2 Sk. ve civarı Planlı
Buca 09:00 11:00 Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cd., 140 Sk. ve civarı Planlı
Çeşme 09:00 11:00 Alaçatı Hurmalı mevkii, otoyol gişeler, Kutlu Aktaş Barajı çevresi Planlı
Çiğli 09:00 14:00 Ataşehir Mah., 8211–8221 Sk. ve civarı Planlı
Dikili 09:00 17:00 Kabakum Doktorlar Sitesi Planlı
Foça 09:00 10:30 Eski Foça tamamı, Emekli Sandığı tatil köyleri, lojmanlar, siteler, Yeni Foça TR-10/11/13 civarı Planlı
Gaziemir 09:00 13:00 Atıfbey Mah. Planlı
Güzelbahçe 09:00 17:00 Atatürk Mah. ve çok sayıda cadde/sokak Planlı
Karabağlar 01:00 01:15 Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi Mah., Katip Çelebi Hastanesi Planlı
Karaburun 13:00 15:00 Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent, çeşitli siteler ve özel trafolar Planlı
Karşıyaka 09:00 17:00 Esentepe Mah., 8809 Sk. ve civarı Planlı
Kemalpaşa 09:00 15:00 Yiğitler Mah., 502 Sk., Menengeç Mevkii, Yukarı Yiğitler civarı Planlı
Kiraz 12:30 18:00 Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler Mah. Planlı
Konak 10:00 14:00 Aziziye Mah., 710–729 Sk. ve civarı Planlı
Menderes 09:00 17:00 Oğlananası Mah. Planlı
Menemen 13:30 15:00 Yahşelli Mah., 6315–6333 Sk. ve civarı Planlı
Narlıdere 09:00 16:00 Güldeste, Yenikale Sk. ve civarı Planlı
Ödemiş 10:00 18:00 Kerpiçlik Mah. Planlı
Seferihisar 09:00 17:00 Kavakdere Mah., Kavakdere Cd. Planlı
Selçuk 09:00 17:00 Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu, Kubilay, İstiklal Cd. ve civarı Planlı
Tire 09:00 17:00 Pronen-Sya GES, Solarus GE, Titiz GES, Selahattin Tüneli ve otoyol gişeleri Planlı
Torbalı 09:00 17:00 Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, İZBAN istasyonu civarı Planlı
Urla 09:00 17:00 Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler Mah. Planlı

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

