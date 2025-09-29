GDZ Elektrik, 30 Eylül Salı günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
30 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Aliağa
|08:30
|16:30
|Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat
|Planlı
|Balçova
|00:00
|07:00
|Çetin Emeç Mah., Selway AVM
|Planlı
|Bayındır
|09:00
|17:00
|Demircik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mah. (3/1–3/8 trafoları)
|Planlı
|Bayraklı
|09:00
|12:00
|Soğukkuyu Mah., 1844 Sk. ve civarı
|Planlı
|Bergama
|16:00
|17:00
|Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı
|Planlı
|Beydağ
|09:00
|12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafoları ve tarımsal sulama bölgeleri
|Planlı
|Bornova
|09:00
|17:00
|Atatürk Mah., Yavuz Cd., 829, 829/2 Sk. ve civarı
|Planlı
|Buca
|09:00
|11:00
|Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cd., 140 Sk. ve civarı
|Planlı
|Çeşme
|09:00
|11:00
|Alaçatı Hurmalı mevkii, otoyol gişeler, Kutlu Aktaş Barajı çevresi
|Planlı
|Çiğli
|09:00
|14:00
|Ataşehir Mah., 8211–8221 Sk. ve civarı
|Planlı
|Dikili
|09:00
|17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi
|Planlı
|Foça
|09:00
|10:30
|Eski Foça tamamı, Emekli Sandığı tatil köyleri, lojmanlar, siteler, Yeni Foça TR-10/11/13 civarı
|Planlı
|Gaziemir
|09:00
|13:00
|Atıfbey Mah.
|Planlı
|Güzelbahçe
|09:00
|17:00
|Atatürk Mah. ve çok sayıda cadde/sokak
|Planlı
|Karabağlar
|01:00
|01:15
|Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi Mah., Katip Çelebi Hastanesi
|Planlı
|Karaburun
|13:00
|15:00
|Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent, çeşitli siteler ve özel trafolar
|Planlı
|Karşıyaka
|09:00
|17:00
|Esentepe Mah., 8809 Sk. ve civarı
|Planlı
|Kemalpaşa
|09:00
|15:00
|Yiğitler Mah., 502 Sk., Menengeç Mevkii, Yukarı Yiğitler civarı
|Planlı
|Kiraz
|12:30
|18:00
|Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler Mah.
|Planlı
|Konak
|10:00
|14:00
|Aziziye Mah., 710–729 Sk. ve civarı
|Planlı
|Menderes
|09:00
|17:00
|Oğlananası Mah.
|Planlı
|Menemen
|13:30
|15:00
|Yahşelli Mah., 6315–6333 Sk. ve civarı
|Planlı
|Narlıdere
|09:00
|16:00
|Güldeste, Yenikale Sk. ve civarı
|Planlı
|Ödemiş
|10:00
|18:00
|Kerpiçlik Mah.
|Planlı
|Seferihisar
|09:00
|17:00
|Kavakdere Mah., Kavakdere Cd.
|Planlı
|Selçuk
|09:00
|17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu, Kubilay, İstiklal Cd. ve civarı
|Planlı
|Tire
|09:00
|17:00
|Pronen-Sya GES, Solarus GE, Titiz GES, Selahattin Tüneli ve otoyol gişeleri
|Planlı
|Torbalı
|09:00
|17:00
|Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, İZBAN istasyonu civarı
|Planlı
|Urla
|09:00
|17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler Mah.
|Planlı
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/