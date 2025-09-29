GDZ Elektrik, 30 Eylül Salı günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
30 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Ahmetli
|09:00
|17:00
|Bahçecik, Matdere (kısmi), Ulu Cami Mah. (Necati Çankaya sulama), Hasan Ordu, MASKİ içme suyu, Soleado GES, baz istasyonları ve civarı
|Planlı
|Akhisar
|09:00
|11:00
|Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı
|Planlı
|Alaşehir
|09:00
|17:00
|İstasyon Mah., Cumhuriyet İlköğretim Okulu çevresi
|Planlı
|Demirci
|09:00
|17:00
|Mihatpaşa Mah., Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A)
|Planlı
|Gölmarmara
|09:00
|17:00
|Yeniköy Mah., Erdem Kervan Özel, TST TR-40 bölgesi
|Planlı
|Gördes
|09:00
|17:00
|Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Atalan, Erenler, Maski tesisleri, Turkcell/Vodafone/AVEA özel trafolar, GES’ler ve çok sayıda kırsal mahalle
|Planlı
|Kırkağaç
|09:00
|17:00
|Halil Çok özel trafolar (TR-1’den TR-11’e), Mustafa Yavuz Özyazıcı özel TR
|Planlı
|Köprübaşı
|10:30
|13:00
|Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler Mah. ve özel trafolar
|Planlı
|Kula
|09:00
|17:00
|Tabakhane Mevkii
|Planlı
|Salihli
|09:00
|17:00
|Bahçecik, Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel TR
|Planlı
|Sarıgöl
|09:00
|10:00
|Güneydamları Mah., Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mah., tarımsal sulama ve özel trafolar
|Planlı
|Saruhanlı
|09:00
|12:00
|Cumhuriyet Mah., Cengiz Topel Mah. (kısmi)
|Planlı
|Şehzadeler
|09:00
|15:00
|Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civardaki ticarethaneler ile sulamalar
|Planlı
|Selendi
|10:00
|16:00
|Yukarı Güllüce Mah.
|Planlı
|Soma
|17:00
|18:00
|İnönü Mah.: Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd., Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Şehit Polis Halil Taşçı Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. (kısmi), Kamelya Sk., Dumlupınar Sk. Hamidiye Mah.: Vefa Sk., Sahil Sk., Şehit Ömer Halî…
|Planlı
|Turgutlu
|09:00
|17:00
|Şehitler Mah. (Necat Niğdeli TR), Avşar Mah. (Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan özel TR), Albayrak Mah. özel trafolar ve civarı
|Planlı
|Yunusemre
|23:00
|23:30
|Muradiye, Karaali, Karaorman Mah., Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar
|Planlı
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr