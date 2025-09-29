GDZ Elektrik, 30 Eylül Salı günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

30 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Ahmetli 09:00 17:00 Bahçecik, Matdere (kısmi), Ulu Cami Mah. (Necati Çankaya sulama), Hasan Ordu, MASKİ içme suyu, Soleado GES, baz istasyonları ve civarı Planlı
Akhisar 09:00 11:00 Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı Planlı
Alaşehir 09:00 17:00 İstasyon Mah., Cumhuriyet İlköğretim Okulu çevresi Planlı
Demirci 09:00 17:00 Mihatpaşa Mah., Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A) Planlı
Gölmarmara 09:00 17:00 Yeniköy Mah., Erdem Kervan Özel, TST TR-40 bölgesi Planlı
Gördes 09:00 17:00 Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Atalan, Erenler, Maski tesisleri, Turkcell/Vodafone/AVEA özel trafolar, GES’ler ve çok sayıda kırsal mahalle Planlı
Kırkağaç 09:00 17:00 Halil Çok özel trafolar (TR-1’den TR-11’e), Mustafa Yavuz Özyazıcı özel TR Planlı
Köprübaşı 10:30 13:00 Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler Mah. ve özel trafolar Planlı
Kula 09:00 17:00 Tabakhane Mevkii Planlı
Salihli 09:00 17:00 Bahçecik, Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel TR Planlı
Sarıgöl 09:00 10:00 Güneydamları Mah., Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mah., tarımsal sulama ve özel trafolar Planlı
Saruhanlı 09:00 12:00 Cumhuriyet Mah., Cengiz Topel Mah. (kısmi) Planlı
Şehzadeler 09:00 15:00 Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civardaki ticarethaneler ile sulamalar Planlı
Selendi 10:00 16:00 Yukarı Güllüce Mah. Planlı
Soma 17:00 18:00 İnönü Mah.: Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd., Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Şehit Polis Halil Taşçı Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. (kısmi), Kamelya Sk., Dumlupınar Sk. Hamidiye Mah.: Vefa Sk., Sahil Sk., Şehit Ömer Halî… Planlı
Turgutlu 09:00 17:00 Şehitler Mah. (Necat Niğdeli TR), Avşar Mah. (Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan özel TR), Albayrak Mah. özel trafolar ve civarı Planlı
Yunusemre 23:00 23:30 Muradiye, Karaali, Karaorman Mah., Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar Planlı

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ